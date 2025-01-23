Россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузов

Россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузовПри этом все больше граждан отмечают, что компетенции молодых специалистов становятся хуже
Россияне стали чаще говорить, что найти высокооплачиваемую работу молодым специалистам стало проще, чем 15–20 лет назад. Если в 2017 г. об этом говорили 11% граждан, то в 2025 г. – 37% опрошенных. Такие данные следуют из результатов мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), они есть у «Ведомостей».
ВЦИОМ опрашивает россиян об их отношении к студенчеству с 2006 г., в последний раз мониторинг проводился 12 января 2025 г. среди 1600 совершеннолетних россиян. Метод – телефонное интервью. Под студентами и выпускниками в опросе подразумеваются выходцы как из вузов, так и из других образовательных учреждений – колледжей и техникумов, уточнил «Ведомостям» представитель ВЦИОМа.
Еще более четверти (26%) респондентов в этом году сказали, что за последние 15–20 лет россиянам стало сложнее устроиться на работу с высокой зарплатой сразу после выпуска из учебного заведения. О том, что условия трудоустройства никак не изменились, говорят меньше одной пятой граждан (19%). Затруднились ответить на вопрос о шансах успешного трудоустройства выпускников еще 18% россиян.
При этом качество компетенций молодых специалистов россияне стали оценивать негативнее, следует из результатов опроса. В 2017 г. об ухудшении уровня профподготовки выпускников за прошедшие 15–20 лет говорила треть граждан (33%), а в 2025 г. – 39%. Впрочем, о росте качества новых кадров за этот период сказала в этом году четверть респондентов (25%), а еще 15% не заметили никаких изменений. Затруднились ответить на этот вопрос более пятой части опрошенных (21%).
Еще чаще об ухудшении качества молодых специалистов за 15–20 лет россияне говорили в 2011 г. (44%), а положительные изменения тогда отмечали 17% граждан. Наибольшая доля позитивных ответов на вопрос о росте качества кадров наблюдалась в 2015 и 2017 гг. (оба – по 29%).
Все больше россиян думают, что материальное положение студентов за последние две декады улучшилось. В мониторинге за 2015 г. об этом говорили 24% респондентов (отвечали на вопрос о предшествующих 20 годах), а в 2025 г. – уже 40%, следует из документа.
О том, что общекультурный кругозор у студентов за 15–20 лет стал лучше, в этом году сказали 38% граждан (+4 п. п. в сравнении с 2015 г.), а негативные изменения отмечают 27% респондентов (+3 п. п. с 2015 г.), следует из результатов мониторинга.
В России наблюдается дефицит молодых кадров, он объясняется низким уровнем рождаемости, из-за которого в России идет старение населения, объяснил «Ведомостям» профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Студентам проще трудоустроиться в силу сокращения молодой части населения, сказал эксперт. Что касается преобладающей негативной оценки компетентности, она связана с проблемами в школах, среди которых повышенная нагрузка на учителей и ориентир на подготовку учеников к тестам (к Единому госэкзамену. – «Ведомости»), отметил спикер.
В целом студенты начиная со второго курса вынуждены работать, из-за чего значительная часть времени тратится не на освоение знаний, а на заработки, говорит Сафонов. Сейчас на рынке труда по притоку рабочей силы лидируют маркетплейсы, курьерские службы и логистические центры, продолжил Сафонов. Поскольку профессии не отличаются престижностью, компенсация идет за счет высоких заработных плат, говорит он. Среди отраслей, которые испытывают высокий дефицит, Сафонов выделил сельское хозяйство – там наблюдается низкая оплата труда.
Студентам стало «проще работать и зарабатывать во время учебы» благодаря развитию технологий и поэтому мнение об увеличении их достатка среди россиян растет, считает директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Разрыв между мнениями граждан о зарплатах и компетенциях выпускников эксперт связывает с тем, что вузы не всегда дают студентам навыки, которые нужны работодателю.