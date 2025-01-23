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/ Общество

Россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузов

При этом все больше граждан отмечают, что компетенции молодых специалистов становятся хуже
Виталий Крюков
Екатерина Дорофеева
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Россияне стали чаще говорить, что найти высокооплачиваемую работу молодым специалистам стало проще, чем 15–20 лет назад. Если в 2017 г. об этом говорили 11% граждан, то в 2025 г. – 37% опрошенных. Такие данные следуют из результатов мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), они есть у «Ведомостей».

ВЦИОМ опрашивает россиян об их отношении к студенчеству с 2006 г., в последний раз мониторинг проводился 12 января 2025 г. среди 1600 совершеннолетних россиян. Метод – телефонное интервью. Под студентами и выпускниками в опросе подразумеваются выходцы как из вузов, так и из других образовательных учреждений – колледжей и техникумов, уточнил «Ведомостям» представитель ВЦИОМа.

Еще более четверти (26%) респондентов в этом году сказали, что за последние 15–20 лет россиянам стало сложнее устроиться на работу с высокой зарплатой сразу после выпуска из учебного заведения. О том, что условия трудоустройства никак не изменились, говорят меньше одной пятой граждан (19%). Затруднились ответить на вопрос о шансах успешного трудоустройства выпускников еще 18% россиян.

При этом качество компетенций молодых специалистов россияне стали оценивать негативнее, следует из результатов опроса. В 2017 г. об ухудшении уровня профподготовки выпускников за прошедшие 15–20 лет говорила треть граждан (33%), а в 2025 г. – 39%. Впрочем, о росте качества новых кадров за этот период сказала в этом году четверть респондентов (25%), а еще 15% не заметили никаких изменений. Затруднились ответить на этот вопрос более пятой части опрошенных (21%).

Еще чаще об ухудшении качества молодых специалистов за 15–20 лет россияне говорили в 2011 г. (44%), а положительные изменения тогда отмечали 17% граждан. Наибольшая доля позитивных ответов на вопрос о росте качества кадров наблюдалась в 2015 и 2017 гг. (оба – по 29%).

Все больше россиян думают, что материальное положение студентов за последние две декады улучшилось. В мониторинге за 2015 г. об этом говорили 24% респондентов (отвечали на вопрос о предшествующих 20 годах), а в 2025 г. – уже 40%, следует из документа.

О том, что общекультурный кругозор у студентов за 15–20 лет стал лучше, в этом году сказали 38% граждан (+4 п. п. в сравнении с 2015 г.), а негативные изменения отмечают 27% респондентов (+3 п. п. с 2015 г.), следует из результатов мониторинга.

В России наблюдается дефицит молодых кадров, он объясняется низким уровнем рождаемости, из-за которого в России идет старение населения, объяснил «Ведомостям» профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Студентам проще трудоустроиться в силу сокращения молодой части населения, сказал эксперт. Что касается преобладающей негативной оценки компетентности, она связана с проблемами в школах, среди которых повышенная нагрузка на учителей и ориентир на подготовку учеников к тестам (к Единому госэкзамену. – «Ведомости»), отметил спикер.

В целом студенты начиная со второго курса вынуждены работать, из-за чего значительная часть времени тратится не на освоение знаний, а на заработки, говорит Сафонов. Сейчас на рынке труда по притоку рабочей силы лидируют маркетплейсы, курьерские службы и логистические центры, продолжил Сафонов. Поскольку профессии не отличаются престижностью, компенсация идет за счет высоких заработных плат, говорит он. Среди отраслей, которые испытывают высокий дефицит, Сафонов выделил сельское хозяйство – там наблюдается низкая оплата труда.

Студентам стало «проще работать и зарабатывать во время учебы» благодаря развитию технологий и поэтому мнение об увеличении их достатка среди россиян растет, считает директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Разрыв между мнениями граждан о зарплатах и компетенциях выпускников эксперт связывает с тем, что вузы не всегда дают студентам навыки, которые нужны работодателю.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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