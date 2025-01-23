Россияне стали оптимистичнее оценивать шансы трудоустройства выпускников вузов

При этом качество компетенций молодых специалистов россияне стали оценивать негативнее, следует из результатов опроса. В 2017 г. об ухудшении уровня профподготовки выпускников за прошедшие 15–20 лет говорила треть граждан (33%), а в 2025 г. – 39%. Впрочем, о росте качества новых кадров за этот период сказала в этом году четверть респондентов (25%), а еще 15% не заметили никаких изменений. Затруднились ответить на этот вопрос более пятой части опрошенных (21%).