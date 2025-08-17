Лабубу и ее кукловод: как коллекционная игрушка покорила мир

Как часто бывает в историях о невероятном коммерческом успехе «с нуля», Ван просчитался. Бизнес едва сводил концы с концами лишь благодаря его скрупулезности и дотошности. Он постоянно искал способы сэкономить и увеличить продажи. Эту привычку бизнесмен пронес сквозь годы неудач: до сих пор Ван лично следит, например, за оформлением магазинов Pop Mart. А во время зарубежных поездок выкраивает время для пробежки по местным магазинчикам, чтобы подсмотреть их ноу-хау. «Наши магазины – это квинтэссенция многолетнего опыта, – рассказывал он Forbes. – Сколько граммов бумаги необходимо использовать для производства сумки, чтобы сэкономить, но при этом чтобы она не выглядела бы слишком дешево? Какое покрытие пола устойчивее всего к грязи? Какой ширины и высоты должны быть полки? Какое освещение и насколько громкая музыка?» Что это, как ни максимально краткое описание модели «китайского экономического чуда»?