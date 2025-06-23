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В Газпромбанке рассказали о мошеннических Telegram-ботах для покупки Лабубу

Ведомости

Мошенники начали создавать чат-боты и фейковые сайты, на которых информируют пользователей о скидках на покупку игрушек «Лабубу», а затем запрашивают данные, которые позволяют им забрать аккаунты жертв в Telegram или их средства с банковской карты, сообщили в официальном Telegram-канале Газпромбанка.

Злоумышленники представляют свой товар как оригинальный и эксклюзивный. Они предлагают написать отзыв или выиграть игрушку, при этом запрашивая у пользователей банковские данные или код из SMS. Преступники могут также попросить перевести им деньги.

Среди советов, которые помогут избежать обмана, в банке назвали избегание «сомнительных» сайтов, каналов и ссылок, а также различных эксклюзивов, которые могут оказаться фейком. Кроме того, в публикации советуют не вводить на подозрительных площадках свои данные и пароли и предупредить детей о возможных преступлениях.

20 июня стало известно, что в России с 2026 г. появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются мошенниками, механизмы, которые они используют, и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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