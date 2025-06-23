В Газпромбанке рассказали о мошеннических Telegram-ботах для покупки Лабубу
Мошенники начали создавать чат-боты и фейковые сайты, на которых информируют пользователей о скидках на покупку игрушек «Лабубу», а затем запрашивают данные, которые позволяют им забрать аккаунты жертв в Telegram или их средства с банковской карты, сообщили в официальном Telegram-канале Газпромбанка.
Злоумышленники представляют свой товар как оригинальный и эксклюзивный. Они предлагают написать отзыв или выиграть игрушку, при этом запрашивая у пользователей банковские данные или код из SMS. Преступники могут также попросить перевести им деньги.
Среди советов, которые помогут избежать обмана, в банке назвали избегание «сомнительных» сайтов, каналов и ссылок, а также различных эксклюзивов, которые могут оказаться фейком. Кроме того, в публикации советуют не вводить на подозрительных площадках свои данные и пароли и предупредить детей о возможных преступлениях.
20 июня стало известно, что в России с 2026 г. появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются мошенниками, механизмы, которые они используют, и др.