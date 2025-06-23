В Газпромбанке рассказали о мошеннических Telegram-ботах для покупки Лабубу

Среди советов, которые помогут избежать обмана, в банке назвали избегание «сомнительных» сайтов, каналов и ссылок, а также различных эксклюзивов, которые могут оказаться фейком. Кроме того, в публикации советуют не вводить на подозрительных площадках свои данные и пароли и предупредить детей о возможных преступлениях.