В России с 2026 года появится система противодействия дистанционным мошенникам
Он сообщил, что в системе будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются мошенниками, механизмы, которые они используют и др.
По данным Краснова, в начале текущего года Генпрокуратура РФ зафиксировала рост телефонного мошенничества в стране на 2,6%.
Гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов сообщал, что ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. Успешные атаки основаны на утечках персональных данных. Эксперт отметил, что звонкам аферистов в мессенджерах сложно противостоять. Даже в случае блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники найдут мессенджер, через который они будут звонить. Чтобы противостоять таким атакам, важно действовать в комплексе. Необходимы защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки, затем – контроль финансовых операций.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.