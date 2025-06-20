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В России с 2026 года появится система противодействия дистанционным мошенникам

Ведомости

Система противодействия дистанционным мошенникам появится в России в январе 2026 г. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

Он сообщил, что в системе будут аккумулироваться фамилии граждан, номера счетов, которые используются мошенниками, механизмы, которые они используют и др.

По данным Краснова, в начале текущего года Генпрокуратура РФ зафиксировала рост телефонного мошенничества в стране на 2,6%.  

Гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов сообщал, что ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. Успешные атаки основаны на утечках персональных данных. Эксперт отметил, что звонкам аферистов в мессенджерах сложно противостоять. Даже в случае блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники найдут мессенджер, через который они будут звонить. Чтобы противостоять таким атакам, важно действовать в комплексе. Необходимы защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки, затем – контроль финансовых операций.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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