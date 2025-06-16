Звонки мошенников в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян
Ключевой киберугрозой для жителей России в 2025 г. стали мошеннические звонки в мессенджерах. Успешные атаки основаны на утечках персональных данных, заявил гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов «РИА Новости».
Эксперт отметил, что звонкам аферистов в мессенджерах сложно противостоять. Даже в случае блокировки WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники найдут мессенджер, через который они будут звонить. Чтобы противостоять таким атакам, важно действовать в комплексе. Необходимы защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки, затем – контроль финансовых операций.
«Последняя часть – это, конечно, то, чему сейчас много внимания уделяют правоохранители и Центральный банк, – это блокирование незаконного вывода украденных средств», – подчеркнул Липунов.
В октябре 2024 г. в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили, что теперь практически все случаи дистанционного мошенничества происходят в мессенджерах.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.