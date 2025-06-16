Звонки мошенников в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян

Эксперт отметил, что звонкам аферистов в мессенджерах сложно противостоять. Даже в случае блокировки WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники найдут мессенджер, через который они будут звонить. Чтобы противостоять таким атакам, важно действовать в комплексе. Необходимы защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки, затем – контроль финансовых операций.