Студенты выпускного курса ссузов редко работают по специальности

Во многих отраслях российской экономики по-прежнему наблюдается дефицит соискателей со средним специальным образованием, отмечают в недавнем исследовании аналитики компании Future Today, которая специализируется на трудоустройстве выпускников и создании бренда работодателя. Только в рабочих специальностях потребность выросла в этом году на 17% до 2,6 млн человек (данные за май 2025 г. из доклада НИУ ВШЭ по рынку труда отдельных отраслей экономики России).