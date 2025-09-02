Более 70% россиян продолжают общение по работе во время отпуска

Более 70% россиян продолжают общение по работе во время отпускаОт прочтения рабочих чатов на отдыхе отказываются только 17% граждан
Более 70% граждан продолжают общение с коллегами по работе во время отпуска. От рабочей коммуникации на отдыхе отказываются 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты совместного онлайн-опроса мессенджера Max и Ozon Travel, с которыми ознакомились «Ведомости».
Исследование проводилось в августе 2025 г. среди 3400 человек в возрасте от 18 до 57 лет и включало в себя вопросы с одиночным и множественным выбором ответов.
Оставить корпоративные вопросы без внимания не могут 26% участников опроса, у остальных не всегда получается это сделать. Целиком перестают читать рабочие сообщения во время отпуска только 17% респондентов. При этом значительная часть сотрудников продолжает взаимодействовать с чатами. В частности, регулярно прочтением переписок занимаются 23%, время от времени – 26%, редко или только при упоминании своего имени – 33%.
Согласно исследованию, 73% россиян нейтрально или положительно относятся к тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатах во время отпуска. Еще 27% опрошенных считают, что даже на отдыхе коллеги должны оставаться на связи.
Большинство граждан стремятся поддерживать связь во время отпуска с друзьями и близкими. Полный отказ от коммуникации на отдыхе выбирают 13% россиян. Свыше 85% участников опроса привыкли общаться преимущественно с помощью сообщений, каждый четвертый является активным пользователем видеозвонков. Около 42% выбирают их, чтобы разделить эмоции с близкими, 30% считают этот формат привычным, 28% указали, что так общение становится более живым.
Наиболее часто респонденты совершают видеозвонки для общения с друзьями (66%). По видео также созваниваются с партнерами (50%), родителями (40%) и детьми (26%). В 56% случаев целью такого звонка является желание увидеть и услышать близких, в 43% – поделиться эмоциями. Участники опроса также прибегают к звонку по видео, чтобы провести экскурсию (27%), сообщить, что успешно добрались (26%), или показать, где остановились (17%).
Тема с рабочими чатами прошла все стадии от отрицания до принятия за последние пять лет – это период, за который чаты заменили в России почту и стали основным инструментом коммуникации в бизнесе, говорит основатель и генеральный директор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская. По ее словам, отпуск не означает, что в чатах остановилась жизнь. С учетом FoMO (англ. Fear of Missing Out – боязнь пропустить интересное) и повышенной тревожности не все могут отключить контроль и не проверять их в отпуске, отсюда берется такая статистика. Дворская указала на тренд, при котором работники выбирают места отпуска без связи, где если сам не можешь отключиться, то тебя «отключат».
«Digital detox будет, наверное, одним из самых главных трендов ближайшее 10-летие и, вероятно, займет свою нишу в туризме для 25–35 летних», – считает она.
Руководитель управления внедрения и сервиса ГК «Солар» Иван Микрюков заявил, что в компании видят, что сотрудники все чаще работают в отпуске и вне рабочего дня, особенно женщины. Подтверждение этому помогает сделать аналитика DLP-системы Solar Dozor, которая может наблюдать за поведением работников через корпоративные мессенджеры. Согласно исследованию на 2000 компаниях, проведенному ГК «Солар» в 2024 г., в 71% случаев сотрудники нарушают ИБ-политики компаний из-за того, что тратят больше времени на работу вне офиса и стремятся закрыть больше задач или быстрее согласовать документы. Для злоумышленников это является удобным способом взлома и проникновения в инфраструктуру компании, подчеркнул Микрюков.
1 сентября Kaiten представила исследование, согласно которому 24% сотрудников в России во время рабочей недели делают паузу в общении по телефону или в чатах, поскольку это позволяет сосредоточиться на задачах. Компания провела онлайн-опрос 1284 россиян, занятых в основном в сферах информационных технологий, девелопмента, маркетинга, розничной торговли, образования и др.
18% респондентов заявили, что их устраивают дни без звонков и переписок, несмотря на то что в команде это не принято. 6% рассказали, что такая практика внедрена официально: работодатель заранее согласовывает отказ от коммуникаций в определенные дни. В то же время 38% опрошенных хотели бы, чтобы в их командах были «периоды тишины». И только 33% впервые узнали о таком формате. Часть респондентов отметили, что «дни тишины» помогают лучше сфокусироваться (28%), снижают уровень стресса (25%), позволяют больше успевать (20%) и меньше уставать к вечеру (17%).