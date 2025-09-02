Более 70% россиян продолжают общение по работе во время отпуска

Тема с рабочими чатами прошла все стадии от отрицания до принятия за последние пять лет – это период, за который чаты заменили в России почту и стали основным инструментом коммуникации в бизнесе, говорит основатель и генеральный директор рекрутинговой компании «Эллектус» Евгения Дворская. По ее словам, отпуск не означает, что в чатах остановилась жизнь. С учетом FoMO (англ. Fear of Missing Out – боязнь пропустить интересное) и повышенной тревожности не все могут отключить контроль и не проверять их в отпуске, отсюда берется такая статистика. Дворская указала на тренд, при котором работники выбирают места отпуска без связи, где если сам не можешь отключиться, то тебя «отключат».