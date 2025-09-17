Российские компании оплачивают обучение своих сотрудников лишь в редких случаях

Российские компании оплачивают обучение своих сотрудников лишь в редких случаяхНо при этом им по-прежнему нужны в основном квалифицированные кадры
Не дожидаясь поддержки со стороны работодателя, 90% сотрудников российских компаний идут учиться новым и необходимым для них навыкам. Такие выводы сделала платформа для онлайн-школ GetCourse, которая опросила 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 50 лет. Примерно треть из них (31%), как сказано в исследовании, заявили, что получают образование с целью овладения дополнительными навыками для работы на текущем месте. Еще 11,3% решили освоить новую профессию. Тем не менее только 4% опрошенных отметили, что их обучение оплачивает работодатель. Подавляющее большинство сотрудников компаний учится за свой счет.
Потребность в обучении
Сегодня все больше специалистов осознанно выбирают свой карьерный путь и инвестируют в себя, так как на быстро меняющемся рынке труда ценятся гибкость, адаптивность и самостоятельность, говорит директор по внешним коммуникациям GetCoursе Дарья Наумова. Руководитель Skypro (входит в группу Skyeng) Алексей Нагайцев добавляет, что основная аудитория курсов повышения квалификации – это менеджеры среднего звена. Они, по его словам, нередко хотят капитализировать накопленный опыт на текущем месте работы, поэтому им нужны дополнительные знания. Прежде всего их интересуют прикладные навыки, например, менеджеры проектов и HR-специалисты хотят научиться управлению. Многим из них для повышения дохода необходимо также умение в сфере маркетинга и дизайна. Еще четверть студентов по-прежнему ориентированы на полное переобучение и смену специальности.
Свои интересы есть и у топ-менеджеров, а также HR-директоров крупных компаний. Им больше интересны новые технологии – многие хотят научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом (ИИ), работать с данными и с роботами, говорит директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково» Денис Конанчук. Далее, по его наблюдениям, идут такие темы, как управление людьми и командами, стратегии и новые бизнес-модели и проч. Потребности в получении новых знаний диктуются вызовами, с которыми сталкивается сегодня бизнес, объясняет Конанчук. По его словам, им нужно быть эффективными, но при этом создавать новые ценности для клиента, наращивая выручку и занимая новые рыночные ниши. Отсюда серьезный интерес к большим данным и ИИ.