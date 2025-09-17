Российские компании оплачивают обучение своих сотрудников лишь в редких случаях

Свои интересы есть и у топ-менеджеров, а также HR-директоров крупных компаний. Им больше интересны новые технологии – многие хотят научиться взаимодействовать с искусственным интеллектом (ИИ), работать с данными и с роботами, говорит директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково» Денис Конанчук. Далее, по его наблюдениям, идут такие темы, как управление людьми и командами, стратегии и новые бизнес-модели и проч. Потребности в получении новых знаний диктуются вызовами, с которыми сталкивается сегодня бизнес, объясняет Конанчук. По его словам, им нужно быть эффективными, но при этом создавать новые ценности для клиента, наращивая выручку и занимая новые рыночные ниши. Отсюда серьезный интерес к большим данным и ИИ.