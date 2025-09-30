Газета
Главная / Менеджмент /

Российские компании зачастую недовольны своим кадровым резервом

Но создание эффективной системы продвижения таких специалистов многим не по карману
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Российские компании, как правило, создают кадровый резерв, как только численность персонала организации переваливает за 500 человек, при этом половина из них формирует его из группы сотрудников, отобранных определенным образом для дальнейшего развития. К таким выводам пришла фирма «Экопси консалтинг». Весной этого года она провела исследование, в котором приняли участие 180 работодателей различных форм собственности и разных размеров из 12 отраслей по всей России. В нем сказано, что только для 27% организаций создание кадрового резерва является регулярным процессом, включающим в себя планирование, отбор и обучение специалистов, назначение их на новые должности и оценку эффективности.

Также выяснилось, что резервисты есть у 70% опрошенных компаний. Лидерами по их наличию оказались энергетические, производственные, логистические и торговые фирмы, а также представители госсектора. Реже всего кадровый резерв формируют учреждения из сферы науки, культуры и образования. Тем не менее даже среди тех, кто сформировал такой пул, остаются им недовольные. Таких оказалось 60%. Они оценили работу своего кадрового резерва на 5 баллов и ниже из 10 возможных.

