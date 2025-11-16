«Я старею медленнее других»: Уоррен Баффетт уходит из бизнеса

Он был настолько уверен в себе, что через два года ввел правило: если фирма приносит прибыль менее 4% годовых, он возмещает 25% разницы из своего кармана. Например, если бы за год удалось заработать только 3%, Баффетт доплатил бы партнерам четверть от оставшегося процента, то есть 0,25%. Если бы фирма ушла в минус 40%, то он бы выплатил партнерам 25% от убытков (то есть 10%) плюс еще 25% от гарантированных 4% прибыли – всего 11%. И если бы денег не хватило, Баффетту пришлось бы расплачиваться из будущих доходов. В обмен на такой риск он выторговал право брать себе половину от прибыли партнерства, которая превышает 4%. Buffett partnership проработало до 1968 г. и за это время ни разу не зарабатывала ниже 10% годовых.