«Я старею медленнее других»: Уоррен Баффетт уходит из бизнеса

Уоррен Баффетт уходит из бизнесаКак и на чем известный инвестор построил миллиардное состояние
На этой неделе Уоррен Баффетт опубликовал последнее, прощальное письмо акционерам и своим детям как гендиректор Berkshire Hathaway. Он давно намекал, что уйдет с этого поста, а в мае объявил о грядущей отставке официально. Баффетт уточнил, что «уйдет в тень», но сохранит пост председателя совета директоров и значительную часть акций класса A – пока акционеры не почувствуют уверенность в его преемнике Греге Абеле. И произойдет это скоро, уверен легендарный инвестор.
Финансист по рождению
Инвестиционный талант у Баффетта – это в какой-то степени наследственное. Он родился 30 августа 1930 г. в Омахе (штат Небраска) в семье биржевого маклера, так что с детства наслушался про акции и облигации. Кроме того, его отец состоял в Республиканской партии и входил в совет по образованию Омахи. А в 1942 г. его выдвинули на выборы в Палату представителей США как заведомо непроходного кандидата, поскольку ожидалось, что выиграет демократ. Однако вопреки прогнозам, отец Баффета неожиданно одержал победу.
Всей семье пришлось перебраться в Вашингтон. 12-летнему Уоррену Баффету это крайне не понравилось. «Я был очень зол, – вспоминал он. – В Омахе было весело, а тут я лишился всех друзей и переехал в город, в котором все было незнакомо». Возможно, именно поэтому, уже будучи взрослым, он неохотно покидал родной штат. «В 1956-м я вернулся в Омаху и больше не уезжал», – отметил он в письме.
«Я стал занозой в заднице, – вспоминал Баффет о своих годах в Вашингтоне. – Я вовсю бунтовал». Он начал пренебрегать учебой и красть из магазинов Sears. В конце концов, отец обнаружил в его шкафу целую кучу ворованных мячей для гольфа. Он пригрозил сыну, что если тот не исправится, то запретит ему подрабатывать разносчиком газет. Это возымело эффект: Баффетт с детства ценил возможность зарабатывать деньги.
Достойные учителя
У деда Баффета была своя продуктовая лавка. Когда внук учился в младших классах, он попросил разрешения торговать на улице газировкой Coca-Cola. За каждую упаковку из шести бутылок он получал пять центов. Для сравнения: ровно столько же родители давали Баффету на неделю в качестве карманных денег.
В Вашингтоне Баффетт тоже не сидел без дела и устроился разносчиком газеты The Washington Post. В 11 лет на накопленные средства он приобрел три акции компании Cities Service, а еще три купил для своей сестры. Он дождался, пока их цена вырастет с $38,25 до $40, и продал. Однако вскоре стоимость этих акций взлетела до $200. Полученный урок запомнился ему на всю жизнь: с тех пор Баффетт никогда не торопился с решениями.
К старшим классам за Баффетом прочно закрепилась репутация человека, хорошо разбирающегося в фондовом рынке. В его характеристике так и написали: «Спортсмен… любит баскетбол, гольф… и математику. Станет брокером». Баффетт знал об этом и решил подшутить. «В то время все мои учителя держали пенсии в фонде AT&T, – рассказывал он. – Я продал 10 акций, принес в школу подтверждение сделки и показал им». Педагоги решили, что Баффетт ожидает падения акций, иначе он от них не избавился бы, и сильно занервничали.
Баффетт мечтал заняться бизнесом сразу после школы. Однако отец настоял на получении высшего образования. Баффетт учился в Пенсильванском университете, затем перевелся в родные края, в Университет Небраски. А диплом магистра решил получить в Гарварде. Баффет был уверен, что с его обширными познаниями в мире акций поступление не составит труда. Но неожиданно получил отказ. Огорчался Баффетт, впрочем, недолго.
Баффету очень нравились труды Бенджамина Грэма и Дэвида Додда. Поискав о них информацию, он отправил письмо известному экономисту: «Дорогой профессор Додд, я думал, что вы уже умерли. Но, оказывается, вы живы и преподаете в Колумбийском университете. Я очень хочу у вас учиться». Кстати, в том же вузе читал курс и Грэм.
Партнеры и 4%
«Парни покупали старые выпуски журнала Playboy. Я же покупал справочники Moody's», – вспоминал Баффет студенческие годы. Опираясь на сведения, почерпнутые из справочников, юноша инвестировал в акции. Окончив Колумбийский университет в 1951 г., он хотел устроиться в инвестфирму Грэма Graham-Newman и был готов трудиться даже бесплатно, но получил отказ. Тогда он начал работать в фирме отца и попутно, чтобы повысить уверенность в себе и развить навыки общения, записался на тренинг, который вел сам Дейл Карнеги. «Мы делали совершенно безумные вещи, чтобы раскрепоститься – забирались на столы и так далее», – отмечал Баффетт.
Может, повлиял тренинг, а может, просто пришло время, но в 1954 г. начинающий инвестор все-таки добился своего. Грэм, которого Баффетт называет своим главным учителем, принял его к себе на работу. Причем назначил солидную зарплату. В основе стратегии Грэма лежало стоимостное инвестирование: он учил искать недооцененные компании.
Однако спустя два года Грэм ушел на пенсию и закрыл фирму. Баффетт снова оказался на распутье. К тому времени он скопил более $174 000 (в пересчете на сегодняшний день это составило бы более $2 млн) и решил вернуться в Омаху, чтобы работать на себя. Он основал инвестиционное товарищество Buffett Partnership с семью партнерами, преимущественно родственниками и друзьями. Стартовый капитал составил $105 100, из которых сам Баффетт вложил лишь $100.
Он был настолько уверен в себе, что через два года ввел правило: если фирма приносит прибыль менее 4% годовых, он возмещает 25% разницы из своего кармана. Например, если бы за год удалось заработать только 3%, Баффетт доплатил бы партнерам четверть от оставшегося процента, то есть 0,25%. Если бы фирма ушла в минус 40%, то он бы выплатил партнерам 25% от убытков (то есть 10%) плюс еще 25% от гарантированных 4% прибыли – всего 11%. И если бы денег не хватило, Баффетту пришлось бы расплачиваться из будущих доходов. В обмен на такой риск он выторговал право брать себе половину от прибыли партнерства, которая превышает 4%. Buffett partnership проработало до 1968 г. и за это время ни разу не зарабатывала ниже 10% годовых.
При этом фирма управлялась один-единственным Баффеттом, который работал без всякого офиса, прямо из своего дома. Эту недвижимость он приобрел в 1958 г. за $31 500 и проживает там по сей день. Дом 1921 г. постройки расположен в 5 км от места, где Баффетт вырос. Эту покупку инвестор в шутку называет лучшей сделкой в жизни: сейчас его можно продать за $1 млн (без учета надбавки за знаменитого владельца).
Мстительная натура
Поначалу Баффетт придерживался, как он сам ее называл, «стратегии одной затяжки»: приобретал акции дешевых компаний и избавлялся от них, как только они приносили хоть какую-то прибыль. В 1965 г. по этой схеме он стал покупать по $7,5 акции текстильной фабрики Berkshire Hathaway, дела у которой шли неважно. Сделка должна была стать рядовой, а в итоге дала имя его фонду и изменила стратегию.
Расчет Баффетта строился на том, что компания продавала одну за другой свои фабрики, а вырученные средства направляла на обратный выкуп акций. Дождавшись такого момента, он мог продать с выгодой собранный пакет. Но все пошло не по плану. Он договорился с менеджментом о выкупе акций по $11,5 за штуку. Однако когда ему прислали договор, там стояла цена $11,375. «Я настолько разозлился, что принялся скупать остальные акции. В мае 1965 г. компания оказалась фактически под [моим] контролем», – отмечал инвестор. После этого Баффетт дал волю мстительности, уволив обманувшее его руководство. Позже он называл это решение самой глупой сделкой, которую когда-либо совершал.
Текстильное дело у Баффетта не вызывало интереса, поэтому превратил Berkshire Hathaway в холдинговую компанию. Та стала поглощать страховщиков и инвестировать в акции деньги, которые они собрали с клиентов, но не успели еще выплатить по страховым случаям. В итоге Berkshire Hathaway превратилась в его главный бизнес, а Buffett Partnership закрылся.
Тогда же Баффетт пригласил на работу Чарли Мангера. Berkshire Hathaway невозможно представить без их дуэта, который возник по чистой случайности. В 1930-х гг. Мангер жил всего в одном квартале от нынешнего дома Баффетта. Летом 1940 г. он работал в бакалейной лавке деда Баффетта, куда на следующий год сам Баффетт устроился торговать Coca-Cola. Но так как Мангер почти на семь лет старше, в детстве они не контактировали. Познакомилась пара случайно на приеме в 1959 г., когда одному было 35, а другому 28 лет. По совету Баффетта Мангер оставил юридическую карьеру и открыл собственную инвестиционную фирму. Они дружили и часто обсуждали рыночные стратегии. В итоге в 1978 г. Мангер вошел в совет директоров Berkshire Hathaway, а в 1983 г. друзья объединили свои компании.
Под влиянием Мангера Баффетт изменил свой подход. Вместо акций третьего эшелона он стал покупать качественные, но недооцененные компании. Как шутил сам Баффетт: «Из-за него я перешел с покупки неплохих компаний по замечательным ценам к покупке замечательных компаний по неплохим ценам».
Смена вкусов
Но его вкусы изменились в 1987 г., когда друг дал попробовать новинку, Cherry Coca-Cola. Акции этой компании как раз упали из-за войны с PepsiCo. К концу 1988 г. Berkshire Hathaway приобрела почти 14 млн акций Coca-Cola, сейчас у нее 400 млн штук. Только на дивидендах она получает более $93 000 каждый час. А сам Баффетт отказался от Pepsi-Cola и теперь выпивает по пять-шесть банок Coca-Cola каждый день. Он шутит, что на четверть состоит из газировки: «Если в день я потребляю около 3 000 калорий, то четверть из них от Cola».
В инвестиционной деятельности не обходилось и без ошибок. Например, в 1987 г. Баффетт изменил своим принципам. Он долго утверждал, что не доверяет банкам, но неожиданно вложил $700 млн в Salomon. Через четыре года ему пришлось на целых девять месяцев занять пост председателя совета директоров этого банка, чтобы спасти его от краха. В конечном счете бумаги удалось продать даже с некоторой прибылью, но сложно переоценить, сколько нервов и времени это потребовало от Баффетта.
Случались и финансовые потери. Так, в 2008 г., поддавшись всеобщей эйфории от растущих цен на нефть, Баффетт приобрел акции ConocoPhillips на $7 млрд – как впоследствии выяснилось, на самом пике рынка. Эта сделка обернулась убытком почти в $2 млрд.
Дружба с Гейтсом
В 18 лет Баффетт влюбился в девушку по имени Бетти Галлахер. Однако у нее уже был парень. Баффетт решил покорить ее умением, недоступным сопернику: музыкой. Он научился играть на укулеле и исполнил серенаду. Сердце красавицы так и не завоевал, но инструмент не забросил. Он периодически играет на нем, иногда выступая дуэтом со звездами вроде Бон Джови. «Я редко это делаю и когда я начну [петь], вы поймете, почему», – комментировал Баффетт этот опыт.
Выступал он и в дуэте с Биллом Гейтсом. Когда-то молодой Гейтс не горел желанием знакомиться с Баффеттом, которого считал скучным финансистом. На встрече настояла мать Гейтса. Основатель Microsoft приехал в Омаху – и буквально с первых минут разговора они стали лучшими друзьями. Впоследствии Баффетт помог Гейтсу сделать предложение его будущей жене Мелинде. В 1993 г. тот тайно изменил маршрут чартера, и самолет вместо Палм-Спрингс приземлился в Небраске. Там их уже ждал Баффетт, и вместе они отправились покупать девушке кольцо.
Сам Баффетт к тому времени уже много лет был женат на Сьюзи, бывшей соседке своей сестры по студенческому общежитию. Именно Сьюзи подтолкнула Баффетта к благотворительности. «Деньги приносят пользу до определенного момента. И эта точка была достигнута, похоже, когда мне было около 30 лет, – рассказывал Баффетт. – После этого деньги для меня не имеют никакой привлекательности. Но сама игра как была веселой, так и продолжает таковой быть». В 2010 г. Баффетт и Гейтс придумали «Клятву дарения» – обязательство отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Баффетт неукоснительно следует этому обещанию. Вот и в прощальном письме он объявил об очередном пожертвовании: он передаст на $1,3 млрд акций Berkshire Hathaway благотворительным фондам, принадлежащим его детям, которым сейчас 72, 70 и 67 лет.
Сьюзи и Баффетт развелись в 1977 г. Он называет это самой большой ошибкой в жизни. Причина заключалась в том, что он полностью погрузился в работу: «В таких случаях второй супруг уходит на задний план <...> Этого не должно было произойти, это полностью моя вина».
После развода Сьюзи переехала в Сан-Франциско, где жили ее друзья и взрослая дочь, но попросила свою подругу Астрид заходить к мужу, готовить ему еду и следить, чтобы тот не одичал. Вскоре Баффетт и Астрид стали парой. При этом все трое сохранили хорошие отношения и периодически встречались. Поженились Баффетт и Астрид лишь в 2016 г., через два года после того, как Сьюзи умерла от рака гортани. «Я думал, она переживет меня и решение, как распределить деньги, будет за ней. Но после ее смерти мне пришлось переосмыслить, как я верну деньги обществу», – говорил Баффетт.
Неоправданный, но незаменимый
Одно из первых, что приходит на ум при упоминании Баффетта – его бережливость. «После того, как мне исполнилось 25 лет, я перестал выбрасывать вещи, если они работают или их можно починить», – полушутя говорил он. Долгое время инвестор пользовался раскладным кнопочным телефоном Nokia. Лишь в 2020 г. он перешел на iPhone 11, который ему вручил лично глава этой компании Тим Кук. Баффетт использует его только для звонков, а о его нелюбви к современным технологиям ходят легенды.
В 2008 г. президент Barclays Боб Даймонд отправил Баффетту голосовое сообщение: он хотел обсудить сделку по покупке Lehman Brothers. Но оракул из Омахи его проигнорировал. Позже выяснилось, что Баффетт просто не знал, как прослушивать его. Но это оказалось к лучшему: сделку по покупке Lehman Brothers сорвалась, а вскоре оказалось, что этот банк – банкрот. Баффетт сам подпитывает слухи о себе признаниями вроде того, что в жизни отправил лишь одно электронное письмо – гендиректору фонда Билла и Мелинды Гейтс Джеффу Рейксу.
Баффет тщательно поддерживает имидж бережливого человека. Например, во время ужина с Биллом Гейтсом он использовал купон, чтобы сэкономить несколько долларов. Изысканную кухню он не жалует, предпочитая питаться в McDonald's, несмотря на неприятные воспоминания. Акции этой компании он продал в 1998 г., посчитав, что та исчерпала свой потенциал. С тех пор их стоимость выросла более чем на 1000%.
За фастфудом он ездил за рулем собственного автомобиля. Это не самая дешевая машина, но и не роскошная: с 2006 г. Баффетт владел Cadillac DTS, а в 2014-м сменил его на Cadillac XTS. Вопреки созданному образу, Баффетт не склонен во всем себе отказывать. Например, в 1986 г. он приобрел за $850 000 подержанный бизнес-джет Falcon 20. Со свойственным ему чувством юмора он назвал самолет «Неоправданным» (indefensible). Однако позже оценил его удобство и переименовал в «Незаменимый» (indispensable). А в 1998 г. он купил целую компанию NetJets по аренде бизнес-джетов за $725 млн.
Впрочем, самолеты ему не часто требуются. Баффетт редко покидает родную Омаху и намерен с удовольствием прожить там остаток дней. «Я старею медленнее других – старость действительно приходит по-разному, – написал он в своем заключительном письме акционерам. – Но когда она приходит, она уже не уходит. Удивительно, но в целом я чувствую себя хорошо. Хотя двигаюсь медленно и читаю с трудом, я по-прежнему пять дней в неделю хожу в офис».