Управленческий стиль топ-менеджера зависит от братьев и сестер

Когда я как консультант встречаюсь с клиентом – руководителем бизнеса, почти сразу могу угадать, вырос он один или с братьями и сестрами. Более того, это влияет на управленческий стиль руководителя. По моим наблюдениям, он соответствует одному из трех типов: «единственный ребенок», «старший ребенок», «младший ребенок» и «средний ребенок». И разница весьма существенна.

Руководитель – единственный ребенок в семье

Вырастая, единственный ребенок умеет отлично общаться со старшими по возрасту и статусу – ведь все детство он делал именно это. Он понимает старших, демонстрирует уважение, способен быстро выстраивать контакт. Индивидуалист – ведь внимание родителей всегда доставалось ему одному. Он не привык думать о других, проявлять заботу, делиться, помогать. По моим наблюдениям, среди успешных российских руководителей около одной трети – единственные дети. Они самоуверенны, амбициозны, обладают высокой мотивацией достижений, эгоцентричны, имеют хорошее образование. Очень нацелены на признание, но легко переносят одиночество. Они считают, что достойны только самого лучшего. Они умеют подавать себя, выступать публично, убеждать, производить впечатление. Ведь они всегда солировали на семейных торжествах в традиционных детских концертах.