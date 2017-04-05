Кто лучше работает – женатые или холостые

Одно из преимуществ профессии бизнес-консультанта – вдруг оказаться свидетелем или непосредственным участником обсуждений руководителей бизнеса. Обсуждений кулуарных, серьезных, а порой и тайных.

Не так давно я услышала горячий спор уважаемых клиентов по конкретному поводу. Два высокопоставленных начальника в частной беседе развернули яростную полемику на тему: кого лучше брать на работу – людей семейных, с детьми или, наоборот, свободных, не обремененных брачными узами.

Один был уверен в том, что семейные сотрудники работают гораздо лучше холостых/незамужних. Он с жаром убеждал коллегу: «Семейные люди прекрасно умеют развивать долгосрочные отношения, сотрудничать, разрешать разногласия. Семейная жизнь их этому научила. К тому же они более терпеливы, терпимы и умеют уступать. Они спокойны и целиком сосредоточены на работе, ведь у них дома надежный тыл. Они более предсказуемы и умеют делать важный выбор. У них серьезный материальный стимул: они готовы много трудиться, чтобы хорошо зарабатывать и кормить семью!» А потом гневно нападал: «Неженатые или незамужние сотрудники легкомысленны, безответственны, строптивы, имеют дурной характер. Им вообще не до работы. Они находятся в активном поиске и страдают разными болезненными комплексами».