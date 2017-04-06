Как повысить эффективность программ долгосрочного стимулирования

Как стимулировать менеджмент к принятию решений, оптимальных для долгосрочного развития компании? В попытке найти баланс между интересами акционеров и менеджмента и обеспечить развитие компании внедряют долгосрочные программы материального стимулирования – long-term incentive plans (LTIP). Существует несколько способов повышения их эффективности.

Ориентироваться на международный опыт. Чуть менее 50% крупнейших по капитализации компаний России реализуют программы долгосрочного стимулирования. Они разрабатывают их с учетом опыта конкурентов на локальном рынке и редко изучают международный опыт. Предпочтение отдается денежной компенсации. Преимущества этого подхода в простоте его внедрения и отсутствии опасности размывания доли текущих акционеров, а недостаток – в высокой зависимости от макроэкономических факторов. Большинство российских компаний используют один инструмент LTIP, тогда как западный бизнес – несколько.