Предпринимательство
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Эквайринг – новая реальность для малого бизнеса

Эквайринг – новая реальность для малого бизнеса

Любой продавец товаров и услуг, не принимающий карты, рискует потерять клиентов
Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка

Еще 4–5 лет назад большинство малых и средних компаний и слышать не хотели о расчетах с помощью банковских карт: мол, у них маленькие обороты и карточки невыгодны, комиссии за обслуживание слишком велики. Но сейчас небольшие магазины, салоны красоты и автосервисы все увереннее осваивают карточный метод расчетов. Известно, что потратить деньги с карточки всегда легче, чем достать их из кошелька, и это на руку продавцам, которые принимают карты. Или покупатель случайно зашел в магазин, увидел интересную вещь, хочет купить, но у него нет нужной суммы. Если магазин не практикует безналичные расчеты, то покупателю придется искать ближайший банкомат, а по дороге он может передумать. Любой продавец товаров и услуг, не принимающий карты, рискует потерять клиентов. Наиболее распространенный вид эквайринга – торговый, с установкой банковских POS-терминалов для приема карт. Вот общие требования для эквайеров.

Выбранный банк или компания-эквайер должны обязательно работать с платежными системами Visa, Mastercard и «Мир», гарантировать бесперебойное прохождение платежей с использованием современных протоколов передачи данных.

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