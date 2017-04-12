Карьера

Как выпускникам вузов выбрать первую работу

Три правила, позволяющие найти правильную стартовую площадку для карьеры
Анна Бурова, руководитель направления консалтинга ManpowerGroup Russia

Найти работу после окончания вуза непросто, особенно если молодой специалист не успел во время учебы и стажировок зарекомендовать себя как многообещающий сотрудник и предварительно договориться с нанимателем. У многих молодых специалистов поиски затягиваются потому, что они недооценивают несколько важных правил.

Выбирать работодателя и корпоративную культуру, а не зарплату и трудовые обязанности. Молодые люди хотят как можно быстрее стать финансово самостоятельными, заработать не только на аренду комнаты, но и на машину или новый гаджет. Поэтому они оценивают первое место службы по предлагаемой зарплате. Им кажется, что если начать с достойной зарплаты, то она будет автоматически расти на протяжении всей карьеры. Но уровень компании, куда вы выходите на работу, важнее зарплаты. Компания с прочными позициями на рынке, с хорошим менеджментом, с налаженной системой обучения новичков – лучшая платформа для дальнейшего роста. Если у выпускника есть выбор между хорошо оплачиваемой должностью в компании с черной бухгалтерией, неквалифицированным руководством и большой текучестью кадров и вакансией с небольшой зарплатой (или вообще речь идет о бесплатной стажировке) на крупном известном предприятии с белой зарплатой и возможностью обучения, надо выбирать второй вариант. Погоня за деньгами в начале карьеры слишком часто приводит к тому, что специалист засиживается на нижних должностях, не нарабатывает нужных навыков да еще и обзаводится невыигрышной строчкой в резюме в виде работодателя с негативной репутацией.

Так же рекомендуется оценивать содержание работы. Начальная позиция в солидной компании с, казалось бы, неинтересным набором функций может предоставить в будущем больше возможностей продвинуться по службе. Даже если вам не удастся подняться на много ступенек по карьерной лестнице, опыт работы в известной и эффективной структуре поможет в дальнейшем успешно выживать в корпоративном мире.

Выбирать начальника, а не зарплату. Столь же важно в начале карьеры попасть в команду квалифицированного и талантливого руководителя, который считает своей обязанностью развивать сотрудников. Приходилось неоднократно наблюдать, как те, кому не повезло попасть под начало деспотичных, не уверенных в себе руководителей, не способных ставить задачи и управлять людьми, в дальнейшем испытывали сложности в карьере. А счастливчики, оказавшиеся в команде эффективного руководителя, постоянно вспоминают уроки, которые они получили в начале своего пути. Возникает своего рода импринтинг – устойчивое запечатление образа действий первого начальника. Приемы, навыки первого руководителя интуитивно воспроизводятся подчиненными в дальнейшем.

Иметь несколько карьерных вариантов с самого начала. Вероятность того, что вы на первом же месте службы найдете свое призвание в жизни, мала, особенно теперь, когда профессии быстро меняются. Поэтому сформулируйте несколько карьерных альтернатив – в разных отраслях, в коммерческих компаниях, госструктурах или некоммерческих организациях. Обдумайте возможность карьеры не только специалиста, но и руководителя проекта, небольшой группы или виртуальной команды. Спустя 2–3 года можно будет определиться с карьерой. А возможно, вам потребуется даже больше времени на выбор ключевой профессии.

*Автор – руководитель направления консалтинга компании ManpowerGroup Russia

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