Как выпускникам вузов выбрать первую работу

Найти работу после окончания вуза непросто, особенно если молодой специалист не успел во время учебы и стажировок зарекомендовать себя как многообещающий сотрудник и предварительно договориться с нанимателем. У многих молодых специалистов поиски затягиваются потому, что они недооценивают несколько важных правил.

Выбирать работодателя и корпоративную культуру, а не зарплату и трудовые обязанности. Молодые люди хотят как можно быстрее стать финансово самостоятельными, заработать не только на аренду комнаты, но и на машину или новый гаджет. Поэтому они оценивают первое место службы по предлагаемой зарплате. Им кажется, что если начать с достойной зарплаты, то она будет автоматически расти на протяжении всей карьеры. Но уровень компании, куда вы выходите на работу, важнее зарплаты. Компания с прочными позициями на рынке, с хорошим менеджментом, с налаженной системой обучения новичков – лучшая платформа для дальнейшего роста. Если у выпускника есть выбор между хорошо оплачиваемой должностью в компании с черной бухгалтерией, неквалифицированным руководством и большой текучестью кадров и вакансией с небольшой зарплатой (или вообще речь идет о бесплатной стажировке) на крупном известном предприятии с белой зарплатой и возможностью обучения, надо выбирать второй вариант. Погоня за деньгами в начале карьеры слишком часто приводит к тому, что специалист засиживается на нижних должностях, не нарабатывает нужных навыков да еще и обзаводится невыигрышной строчкой в резюме в виде работодателя с негативной репутацией.

Так же рекомендуется оценивать содержание работы. Начальная позиция в солидной компании с, казалось бы, неинтересным набором функций может предоставить в будущем больше возможностей продвинуться по службе. Даже если вам не удастся подняться на много ступенек по карьерной лестнице, опыт работы в известной и эффективной структуре поможет в дальнейшем успешно выживать в корпоративном мире.

Выбирать начальника, а не зарплату. Столь же важно в начале карьеры попасть в команду квалифицированного и талантливого руководителя, который считает своей обязанностью развивать сотрудников. Приходилось неоднократно наблюдать, как те, кому не повезло попасть под начало деспотичных, не уверенных в себе руководителей, не способных ставить задачи и управлять людьми, в дальнейшем испытывали сложности в карьере. А счастливчики, оказавшиеся в команде эффективного руководителя, постоянно вспоминают уроки, которые они получили в начале своего пути. Возникает своего рода импринтинг – устойчивое запечатление образа действий первого начальника. Приемы, навыки первого руководителя интуитивно воспроизводятся подчиненными в дальнейшем.

Иметь несколько карьерных вариантов с самого начала. Вероятность того, что вы на первом же месте службы найдете свое призвание в жизни, мала, особенно теперь, когда профессии быстро меняются. Поэтому сформулируйте несколько карьерных альтернатив – в разных отраслях, в коммерческих компаниях, госструктурах или некоммерческих организациях. Обдумайте возможность карьеры не только специалиста, но и руководителя проекта, небольшой группы или виртуальной команды. Спустя 2–3 года можно будет определиться с карьерой. А возможно, вам потребуется даже больше времени на выбор ключевой профессии.

*Автор – руководитель направления консалтинга компании ManpowerGroup Russia