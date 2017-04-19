Менеджмент
Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Советы менеджера: Как прекратить соперничество между отделами с помощью матрицы Эйзенхауэра

Как матрица Эйзенхауэра помогла прекратить конфликты между отделами

Софтверная компания адаптировала методику американского президента к задачам бизнеса
Сергей Козлов, генеральный директор компании «Мегаплан»

Конфликты и напряженность в отношениях между разными подразделениями случаются сплошь и рядом. Конфликты часто возникают потому, что один отдел задерживает работу другого. К примеру, юридический отдел слишком долго согласовывает договоры с клиентами, а менеджеры по продажам вынуждены ждать. Или смежники отвлекают специалистов других отделов просьбами сделать для них какую-то работу.

У нас подобные ситуации случались приблизительно раз в неделю. Чаще всего конфликты возникали между отделами продаж, маркетинга и юридическим отделом, а также между разработчиками и отделом тестирования. Если совместная работа дает сбой, страдает эффективность бизнеса. Проблема в том, что отделы не могут оценить важность задач и договориться о порядке совместных действий.

Мы воспользовались схемой расстановки приоритетов, придуманной еще в 1950-х гг. прошлого века американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Политик и талантливый военачальник, он ежедневно сталкивался с огромным количеством дел и сортировал задачи в зависимости от срочности и важности. Он расчерчивал лист ежедневника на четыре квадрата. В левый верхний угол вписывал все самые срочные и важные задачи (им он назначил приоритет P1). В правый верхний – важные, но менее срочные (приоритет P2). Левый нижний угол занимали срочные, но менее важные задачи (P3). Остальные, менее срочные и менее важные (P4), размещались в правом нижнем углу. Получившаяся табличка и называется матрицей Эйзенхауэра. Наиболее приоритетные задачи (P1) Эйзенхауэр выполнял сам, и безотлагательно. Задачи с приоритетом P2, например важные законопроекты, – подолгу обдумывал; срочные, но не очень важные задачи (P3) перепоручал помощникам, а за все остальные старался не браться вообще.

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