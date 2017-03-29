Пять советов компаниям, желающим открыть офис в Белоруссии

Пять лет назад наша компания, чтобы снизить издержки, открыла офис в Белоруссии для работы с клиентами по всей территории СНГ. Мы изучили регионы, куда можно было бы перенести офис удаленных продаж, уделяя внимание численности населения городов (не менее 1 млн человек), транспортной доступности (расстояние до Москвы не более 1000 км), средним зарплатам и наличию вузов, так как планировали нанимать людей с высшим образованием. Остановились на Минске. По численности населения этот город уступает разве что Санкт-Петербургу, там немало вузов, а средняя зарплата менеджера по продажам в Минске, согласно нашему исследованию, до кризиса была ниже, чем в Москве, примерно в 4 раза. В 2012 г. мы открыли в Минске офис и набрали персонал – 50 менеджеров по продажам, молодых, активных и образованных. Все, с чем мы столкнулись потом, оказалось сплошным разрушением стереотипов, да и экономия оказалась гораздо меньше запланированной. Вот несколько уроков, которые мы получили, проработав несколько лет в Белоруссии (вернее, в Беларуси, так как название страны на русском языке – Белоруссия – здесь считается некорректным).

Надо быть готовым к тому, что отношение к работе в другой стране может сильно отличаться от ваших представлений. Например, к работе жители Белоруссии относятся совсем иначе, чем москвичи. Не успел белорусский офис толком заработать, как мы столкнулись с тем, что телефоны в Минске не отвечают, а всю нагрузку по звонкам берет на себя московский отдел продаж. Оказалось, что само понимание рабочего и нерабочего времени в России и Белоруссии разное. К примеру, жители Минска убеждены, что работа с 9 до 18 часов с перерывом на обед означает, что в любое другое время дела фирмы сотрудника не касаются. Это как звонок с урока в школе. Только что все были тут, а через минуту – телефоны не отвечают, все моментально разбежались. Вариант с гибким графиком, когда одни приходят раньше и уходят раньше, а другие – позже, добровольно не принял никто. Опоздания – в порядке вещей. А вот задерживаться в офисе, если того требовали интересы фирмы или клиента, люди были не склонны. Система электронных пропусков не помогла: сотрудники отдавали пропуска кому-то одному, самому ответственному, он их прикладывал в нужное время, остальные могли приходить и уходить, когда заблагорассудится. Пришлось принять жесткие административные решения. График работы офиса – привести в соответствие с московским, ввести скользящий график и штрафные санкции за опоздания и прогулы. Потом после некоторого переходного периода над входной дверью в офис установили видеокамеру, которая фиксировала время прихода и ухода работников.