Тест на совместимость для топ-менеджеров: свой человек или чужак?

Проводим финальное собеседование – клиент открывает новое бизнес-направление, ищет для него руководителя. По окончании собеседования заказчик говорит: «Кажется, это тот, кто нужен! Он похож на нашего». Претендент обладал всеми необходимыми компетенциями из длинного списка, составленного нанимателем, но, когда все фильтры были пройдены, остался последний: «свой – чужой». И он бывает решающим. Всем хорош кандидат, но он может не прижиться в этой компании.

Как предугадать, совместим ли новый менеджер с командой? Надо обратить внимание на ключевые элементы корпоративной культуры, привычной кандидату:

Узнайте, как было организовано взаимодействие подразделений на предыдущих местах: существовали ли инструкции по обмену информацией, были ли установлены нормативы времени, была ли автоматическая система контроля документооборота, применялись ли санкции к тем, кто систематически нарушал сроки. Если менеджер пришел из компании со строго регламентированными бизнес-процессами, он вряд ли впишется в корпоративную культуру с неформальным подходом к деловому взаимодействию, когда принято напоминать, если что-то не делается вовремя, и решать вопросы во многом благодаря хорошим личным отношениям. Например, он будет привычно ждать «обратной связи в течение трех дней», возмущаться, что регламент не выполняется, но дело не сдвинется с мертвой точки.

Спросите, как принимались решения первым лицом в предыдущей компании и какова была роль подчиненных. Они получали указания и исполняли или предлагали свои варианты, обсуждали и спорили. В компаниях с авторитарным лидером сотрудники привыкают, что их мнение не влияет на решения руководителя. Особенно если это владелец или гендиректор, доказавший умение принимать правильные решения. В таких компаниях все полномочия сосредоточены у первого лица, руководители департаментов только поставляют информацию, но не участвуют в выработке решения. Если в предыдущей компании был авторитарный лидер, а делегирование полномочий не было принято, не нужно ждать большой инициативы от этого менеджера.