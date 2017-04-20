United Airlines подвела корпоративная культура

В United Airlines сложилась корпоративная культура, основанная на соблюдении инструкций. Если бы не она, скандального снятия пассажира с рейса удалось бы избежать

Если бы не она, скандального снятия пассажира с рейса удалось бы избежать, уверены служащие авиакомпании

Предпосылки для недавнего скандала вокруг снятия пассажира с рейса United Airlines с привлечением сотрудников службы безопасности создавались годами: как и многие другие авиакомпании, United Airlines имеет огромный свод строгих правил для сотрудников, регламентирующих абсолютно все аспекты взаимодействия с пассажирами. По мнению источников, близких к компании, скандала можно было избежать, если бы не действия сотрудников, обусловленные неумением и нежеланием отступать от инструкций.

United Airlines – не единственная компания, старающаяся точно соблюдать инструкции. Тонны правил, руководств и инструкций помогают авиакомпаниям обеспечить соблюдение техники безопасности во всех аспектах деятельности – от подготовки пилотов до ремонта и обслуживания самолетов.

Отступление от правил в United Airlines не приветствуется, а сотрудникам за такую оплошность грозит отстранение от работы. В результате в компании сложилась культура, основанная на соблюдении инструкций, а 85 000 ее сотрудников отказываются принимать решения, выходящие за пределы предписанного «руководствами», говорят бывшие менеджеры компании и ее нынешние работники. По их словам, эти тенденции усилились после слияния с Continental Airlines в 2010 г.

Инцидент со снятием пассажира с рейса United Airlines случился в прошлое воскресенье. В социальных сетях по всему миру широко разошелся видеоролик, на котором сотрудники службы авиационной безопасности волокут по проходу салона кричащего мужчину и насильно вытаскивают его из самолета. Пользователи призывают к бойкоту авиакомпании и отставке ее руководства. Источники, близкие к компании, утверждают, что скандала можно было избежать: эскалации конфликта способствовало в том числе и то, что сотрудники авиакомпании не захотели отступить от правил.