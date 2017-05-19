Как бизнесу взять продажи под полный контроль

Предприниматели, чьи компании работают на высококонкурентных или сокращающихся рынках, оказываются перед дилеммой: необходимо вкладывать ресурсы – и денежные, и людские – в наращивание продаж, но в то же время придерживаться режима экономии. Им приходится искать «золотое сечение», при котором можно увеличивать продажи при сокращении затрат. Как это можно сделать? Возьмем пример реально существующей холдинговой компании, имеющей четыре производства продуктов питания и торговую фирму.

Чтобы сохранять эффективность при росте продаж, нужно, чтобы рост был контролируемым. Добиться этого холдингу оказалось непросто. За последние два года выручка компании значительно не падала: в 2014–2015 гг. рост цен почти компенсировал снижение продаж в натуральном выражении, а в 2016 г. по некоторым продуктам начался рост сбыта. Однако выросли продажи по второстепенным позициям. И наоборот: сбыт наиболее важной продукции снизился. Причины были в формальном планировании и недостаточном контроле продаж. Компания управлялась не системно, а вручную, что требовало постоянного и непосредственного участия собственников в решении мелких вопросов.

И в 2016 г. компания занялась внедрением сквозной системы показателей продаж – от коммерческого директора до мерчандайзера. Если для директора главные показатели – итоговые цифры выручки и прибыли, то у торгового представителя и мерчандайзера – показатели операционные, такие как количество выкладок (фейсов) на полке продукции холдинга в сравнении с конкурентами, представленность наиболее важного, стратегического ассортимента, длительность и результативность визита в магазины и т. п.

Сначала надо было понять, какие факторы больше всего влияют на сбыт и как эту информацию собирать. Очевидно, что в гипермаркете продажи больше, чем в супермаркете, а в супермаркете – больше, чем в магазине, торгующем с прилавков. А соседство на полке с акционными товарами конкурентов с желтым ценником негативно влияет на сбыт.