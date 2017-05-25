Менеджмент
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Советы консультанта: Прыжок через голову: что делать, если подчиненный идет к вашему начальнику, а не к вам

Что делать, если подчиненный идет к высшему начальству, а не к вам

Нужно заранее четко прописать все процедуры в компании
Лев Матвеев, председатель совета директоров группы компаний SearchInform

Вопросы субординации в современных компаниях стоят не так остро, как, например, 10–20 лет назад. Однако все эти политики открытых дверей и самоуправляющихся команд вызывают много вопросов.

Без четкой иерархии в компании наступит хаос. У сотрудника должен быть руководитель, который ставит задачи, контролирует и направляет. С нашим менталитетом компания без руководителей и четкой субординации просто не выживет.

Недавно один наш менеджер по продажам, не желая решать спорные вопросы с непосредственным руководителем, обратился напрямую к генеральному директору. Подчиненный и его начальник не сходились во мнении о работе с клиентами. Гендиректор принял быстрое решение по вопросу менеджера, но непосредственный руководитель был недоволен, и проблема взаимодействия начальника и подчиненного так и осталась.

В чем соль

Конфликт рождается, когда сотрудник преследует личные цели – к примеру, хочет показать некомпетентность прямого начальника. В нашем случае подчиненный не предупредил начальника, что хочет узнать мнение высшего руководства, а сделал это исподтишка.

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