Менеджмент
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Советы юриста: Как защитить бизнес от современных рейдеров

Как защититься от современных рейдеров

Надо построить четкую схему управления предприятием
Юрий Поспеев, партнер адвокатского бюро «Дмитрий Матвеев и партнеры»

Сегодня рейдеры не используют грубую силу. Они применяют продуманные схемы для дестабилизации, а потом и захвата бизнеса. Как защититься?

Рейдерство постепенно становится интеллектуальным, завуалированным и почти законным. Оно подстраивается под законодательство и состояние захватываемого предприятия. Раньше жертвами были крупные предприятия, а теперь в зоне риска малый и средний бизнес.

В 1990-е гг. рейдеры завладевали акциями или долей предприятия. Они делали это окольными путями через суд или создавали альтернативный реестр акционеров с большинством акций в своих руках. Порой силой выгоняли руководство с предприятия. С начала 2000-х гг. в законодательстве и правоприменительной практике многое изменилось, и у рейдеров появились новые инструменты. Теперь они кредитуют компанию и/или скупают у ее кредиторов долги, чтобы в судебном порядке арестовать и продать активы компании. В итоге рушатся контракты, отменяются сделки и растет долг. Собственникам остается бороться или соглашаться.

Защититься помогают только системные действия.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике