Как защититься от современных рейдеров

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Советы юриста: Как защитить бизнес от современных рейдеров

Сегодня рейдеры не используют грубую силу. Они применяют продуманные схемы для дестабилизации, а потом и захвата бизнеса. Как защититься?

Рейдерство постепенно становится интеллектуальным, завуалированным и почти законным. Оно подстраивается под законодательство и состояние захватываемого предприятия. Раньше жертвами были крупные предприятия, а теперь в зоне риска малый и средний бизнес.

В 1990-е гг. рейдеры завладевали акциями или долей предприятия. Они делали это окольными путями через суд или создавали альтернативный реестр акционеров с большинством акций в своих руках. Порой силой выгоняли руководство с предприятия. С начала 2000-х гг. в законодательстве и правоприменительной практике многое изменилось, и у рейдеров появились новые инструменты. Теперь они кредитуют компанию и/или скупают у ее кредиторов долги, чтобы в судебном порядке арестовать и продать активы компании. В итоге рушатся контракты, отменяются сделки и растет долг. Собственникам остается бороться или соглашаться.

Защититься помогают только системные действия.