Почему в России трудно построить «бирюзовую» компанию

Раз в 5–6 лет в бизнес-кругах появляется модная идея, призванная совершить настоящую революцию. Сначала это была книга «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» Кьелла Нордстрема и Йонаса Риддерстрале, потом – Re-Imagine Тома Питерса, теперь – «бирюзовые» компании Фредерика Лалу («Открывая организации будущего»).

В «бирюзовых» компаниях царит полная свобода, нет четких должностных инструкций и жестких KPI. Работники все решают сами, и от них ждут только повышенных результатов. Главная идея: если человеку интересно в бизнесе, он работает с большей отдачей. Авторы таких концепций в категоричной манере заявляют, что «мир изменился» и выживут только компании, которые способны жить в новой реальности.

В России такие идеи часто воспринимаются как панацея от всех проблем управления бизнесом. Предприниматели, вдохновившись, перестраивают подход к ведению бизнеса и... скоро понимают, что в реальности развитие и рост гарантируют только жесткая дисциплина и четко прописанные бизнес-процессы.

Один из моих клиентов, заболевший модной лихорадкой, ходил за 35 000 руб. на тренинг передовой «бирюзовой» компании. Идеи, почерпнутые там, были абсолютно не оригинальны: ему рассказывали, что при проектировании бизнес-процессов надо исходить из блага клиента и здравого смысла.