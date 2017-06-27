Менеджмент
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Советы менеджера: Как победить «бирюзовые» иллюзии

Почему в России трудно построить «бирюзовую» компанию

Без четких процедур и дисциплины бизнес быстро погружается в хаос
Михаил Кондратенко, основатель и владелец компании «Нигилист»

Раз в 5–6 лет в бизнес-кругах появляется модная идея, призванная совершить настоящую революцию. Сначала это была книга «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» Кьелла Нордстрема и Йонаса Риддерстрале, потом – Re-Imagine Тома Питерса, теперь – «бирюзовые» компании Фредерика Лалу («Открывая организации будущего»).

В «бирюзовых» компаниях царит полная свобода, нет четких должностных инструкций и жестких KPI. Работники все решают сами, и от них ждут только повышенных результатов. Главная идея: если человеку интересно в бизнесе, он работает с большей отдачей. Авторы таких концепций в категоричной манере заявляют, что «мир изменился» и выживут только компании, которые способны жить в новой реальности.

В России такие идеи часто воспринимаются как панацея от всех проблем управления бизнесом. Предприниматели, вдохновившись, перестраивают подход к ведению бизнеса и... скоро понимают, что в реальности развитие и рост гарантируют только жесткая дисциплина и четко прописанные бизнес-процессы.

Один из моих клиентов, заболевший модной лихорадкой, ходил за 35 000 руб. на тренинг передовой «бирюзовой» компании. Идеи, почерпнутые там, были абсолютно не оригинальны: ему рассказывали, что при проектировании бизнес-процессов надо исходить из блага клиента и здравого смысла.

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Комментарии  ()
SVD2104
02:32 27.06.2017
Название компании автора настораживает (и перекликается с содержанием). Там где результат строго зависит от четкого выполнения инструкций (фастфуд, комплектация на складе, в обдщем любое массовое пром. производство) - там нужны регламенты и процедуры. В остальных случаях менеджер должен грамотно сочетать инструкции и свободу творчества. Менеджер, воспринимающий "бирюзовость" как анархию просто сам не хочет работать. О чем прямым текстом сказано в статье, на примере "владельца большой компании". А вот это: "На рынке успешны те компании, где «бирюзовость» лишь способ формирования имиджа" - очень по нашему. "Люди не дураки", повторю за автором статьи. Ну заманите вы хорошего спеца "имиджем", ему трех месяцев хватит, чтобы понять, что у вас под тонким слоем глянца - совок и кампанейщина. И уйдет он туда, где реально придерживаются ценностей, а не имитируют их. Имитаций в нашей жизни сегодня и так через край.
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