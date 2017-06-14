Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Долой иерархию
Зачем российским компаниям менять стиль управления
Многие устали от излишней бюрократии и иерархии
- Мария Подцероб
- / Ведомости
А. Таранин
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