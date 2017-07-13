Чем опасна корпоративная мобильность
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В июне и мае по миру прокатилась одна из мощнейших волн кибератак: пострадали тысячи компаний, госструктур, банков, морских и аэропортов в 20 странах мира. Частично остановлены грузоперевозки, подорваны транзакции, заморожены бронирования туроператоров. В России программа-вымогатель Wanna Cry накрыла крупнейшие НПЗ «Башнефти» (входит в структуру НК «Роснефть»).
Однако главные неприятности впереди. Выявленный специалистами Palo Alto Networks новый троян SpyDealer способен перехватывать sms и звонки, получать личные данные абонентов и даже делать снимки со встроенных камер. Троян атаковал мессенджеры WhatsApp, Skype, Viber и Telegram, поставив под угрозу безопасность полумиллиарда пользователей.
Также на днях, по сообщению «Лаборатории Касперского», вирус по имени Neutrino атаковал банковские терминалы (POS) и украл деньги с карт покупателей. Четверть зараженных устройств находится в России.
Каждую минуту специальные программы по всему миру генерируют около 10 новых вредоносных вирусов для устройств на базе Android и iOS – шантажистов, шпионов, воров. В то время как самые продвинутые антивирусные системы обновляются от силы один раз в день. А обновленные и исправленные версии ОС Android и программ для устройств на базе Android выпускаются раз в полгода или реже.
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