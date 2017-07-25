Как планировать производство без прогноза спроса

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Оперативное планирование в большинстве российских производственных и торговых компаний, занимающихся потребительскими товарами, чаще всего происходит на основе прогноза спроса и очень напоминает гадание. Прогноз составляют отдел продаж и отдел маркетинга. Обычно они экстраполируют на будущий месяц объемы продаж за последние полгода-год с поправкой на свои ощущения от текущей обстановки на рынке и предположения о воздействии рекламных кампаний.

Затем на основе прогноза плановый отдел составляет текущий план, который идет на исполнение в цеха и в отдел снабжения. Готовится производство, делаются закупки сырья и тары, в цех набирается новый персонал, продукция выпускается. А потом выясняется, что продукция, которая считалась самой перспективной, продается в гораздо меньших объемах, нежели предполагалось. И наоборот – продажи другой продукции оказались выше плановых, а ее выпустили недостаточно, и нужно форсировать производство.

Есть другой, более точный способ – составлять текущие планы, исходя из уменьшения складских запасов готовой продукции, т. е. по реальному спросу.

Для начала нужно иметь полную картину, что происходит с конкретными изделиями. Вот пример: производитель бытовых светильников постоянно ошибался с прогнозами спроса. Когда стали разбираться в причинах, оказалось, что на предприятии велся только финансовый учет, менеджеры и заводские службы контролировали виды изделий и комплектующих только по стоимости. Завод только с финансовым учетом – черный ящик. По учету проходят люминесцентные лампы – но какого они цвета? В рабочем ли они состоянии? В учетной системе значится точное число – но соответствует ли оно тому, что есть в наличии, возможно, непригодные и битые лампы не успели списать? Или их уже зарезервировали для выпуска, а данные в системе не обновили?