Менеджмент
Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как оценить эффективность проектов Big Data

Как оценить эффективность проектов Big Data

Во многих случаях затраты на проект превышают потенциальную выгоду
Денис Афанасьев, генеральный директор компании CleverData (ГК «Ланит»)

Вопрос окупаемости проектов Big Data часто оказывается ключевым. Если у вас всего 500 заказов в месяц, будет ли проект экономически целесообразным?

Чтобы понять, стоит ли овчинка выделки, сначала нужно разобраться, какие задачи решают алгоритмы машинного обучения на основе данных. Они делятся на три типа.

 Инсайты – помогают увидеть то, что мы не видим в больших массивах данных: скачки и, главное, закономерности. Машинный анализ поведения пользователей на сайте интернет-магазина выявит, что какая-либо группа товаров популярна у посетителей определенного пола и возраста, и это может стать открытием для маркетологов. Производители антигистаминных препаратов полагали, что рекламу их продукта нужно адресовать молодежи, заботящейся о своей внешности, а анализ данных соцсетей показал, что на самом деле целевой аудиторией являются мамы детей, страдающих от аллергии.

Типичным примером инсайтов является выявление закономерностей между товарами в потребительской корзине покупателей – так можно обнаружить группы дополняющих друг друга товаров, которые рационально располагать рядом.

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