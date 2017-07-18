Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как бизнесу извлекать пользу из больших данных

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Растущий объем информации и одновременное удешевление вычислений и хранения данных породили понятие больших данных (big data). Речь идет не только о крупных массивах данных, но и о данных, которые обрабатываются с высокой скоростью либо обладают сильной вариативностью. Ваши бизнес-процессы обслуживает какая-либо информационная система, например CRM. Или же у вас есть сайт, работает приложение для смартфонов, а через электронную почту, мессенджеры, телефон в вашу службу поддержки поступают обращения от клиентов. Это означает, что у вас уже есть данные, которые, накопив в достаточном объеме, можно анализировать. Какие же данные могут принести бизнесу пользу?

Транзакционные данные – те данные, которые исторически хранятся в учетных системах и реляционных классических базах данных. Это данные о транзакциях, продажах, складских остатках, изменениях финансового состояния компании. Они наиболее уязвимы к угрозам безопасности и требуют соблюдения конфиденциальности. Изначально IT-индустрия была нацелена на работу именно с этим типом данных, решая вопросы целостности, сохранности, копирования и защиты. Объем данных может быть не очень велик, но из-за того, что эти данные скопились в процессе развития бизнеса и отражают всю хозяйственную деятельность, они в первую очередь используются в аналитических задачах.

Журналы действий пользователя (веб-логи). Это данные, генерируемые различными сенсорами, датчиками IT-систем, серверами, а также системами статистики веб-сайтов и мобильных приложений. Генерация веб-логов происходит быстро, и таких данных много. Исторически эти данные не обрабатывались, но сейчас благодаря проникновению цифровых технологий они повсеместно используются в аналитических задачах.

Различные данные из соцсетей, чатов, цифровых каналов коммуникаций, интернета вещей (т. е. данные с различных датчиков).

Аудио- и видеоданные. Как правило, они слабо структурированы и потому с трудом поддаются анализу, однако обладают большой ценностью. Например, видео с камер в аэропорту можно использовать для предотвращения террористических актов и других чрезвычайных ситуаций, можно также проанализировать поведение пассажиров для улучшения эргономики крупных транспортных узлов.