Как справиться с волнением перед публичным выступлением
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Вряд ли найдется руководитель, который не волнуется перед докладом или презентацией. Но волнение бывает как парализующим, так и вдохновляющим. Мы попросили более чем 5000 человек описать симптомы волнения. Выяснилось, что симптомы парализующего волнения у всех примерно одинаковы: сухость во рту, дрожь в коленях, руках и голосе, повышенное потоотделение, пустота в голове. У большинства путается речь, они напрочь забывают, что хотели сказать, краснеют, бледнеют и проч. При вдохновляющем волнении люди вдруг становятся красноречивыми и остроумными. Слова будто рождаются сами, речь льется легко и изящно. Волнение не мешает, а помогает выступлению. Полностью избавиться от волнения перед публичным выступлением почти невозможно, но научиться переводить его из парализующего во вдохновляющее можно. Как это сделать?
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