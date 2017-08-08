Карьера
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как преодолеть волнение перед публичным выступлением

Как справиться с волнением перед публичным выступлением

Несколько приемов, позволяющих сделать волнение вдохновляющим
Ирина Баржак, генеральный директор Института публичных выступлений

Вряд ли найдется руководитель, который не волнуется перед докладом или презентацией. Но волнение бывает как парализующим, так и вдохновляющим. Мы попросили более чем 5000 человек описать симптомы волнения. Выяснилось, что симптомы парализующего волнения у всех примерно одинаковы: сухость во рту, дрожь в коленях, руках и голосе, повышенное потоотделение, пустота в голове. У большинства путается речь, они напрочь забывают, что хотели сказать, краснеют, бледнеют и проч. При вдохновляющем волнении люди вдруг становятся красноречивыми и остроумными. Слова будто рождаются сами, речь льется легко и изящно. Волнение не мешает, а помогает выступлению. Полностью избавиться от волнения перед публичным выступлением почти невозможно, но научиться переводить его из парализующего во вдохновляющее можно. Как это сделать?

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