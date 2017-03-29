Как руководителю заставить себя слушать

Обычная картина: руководитель выступает с докладом или презентацией, а в зале люди входят, выходят, переговариваются. Спикер делает вид, что ничего не происходит, и продолжает говорить. Зрители веселятся, наблюдая за этими беспомощными попытками. Как выступающему реагировать правильно?

Лучше прервать выступление на 30 секунд, нежели выглядеть глупо. В этот момент вас все равно не слушают – все смотрят на возмутителя спокойствия. Спикер, который адекватно реагирует на обстоятельства в любой ситуации, всегда вызывает уважение у публики. Например, если в зале начались смешки или внимание публики переключилось на что-то или кого-то за вашей спиной – уточните у зрителей, что происходит. Мы уже обсуждали, как важно задавать правила игры в зрительном зале, иначе каждый будет действовать по своим правилам. Кто-то разговаривает по телефону или с соседями? Поясните, что по телефону они смогут пообщаться в перерыве, а в диалог лучше включить весь зал. И тогда вас точно будут слушать. Ситуацией в зрительном зале необходимо управлять.

Не пытаться казаться умнее, чем ты есть. Наш институт изучал причины неудачных выступлений. Оказалось, что около 99% неудач объясняются тем, что выступающие хотели сделать доклады как можно более «умными». В выступлениях возникали тягучие паузы, во время которых докладчик с усилием пытался вспомнить нужные термины. Присутствующим он казался занудным и заторможенным. Выход один – оставаться самим собой, высказывать свою точку зрения и своими словами. Это нелегко, но необходимо. Успешные доклады всегда происходят в диалоге с публикой, они живые и легкие.