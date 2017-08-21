Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как получить отдачу от корпоративных учебных программ

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Регулярное обучение сотрудников уже давно вошло в практику не только крупного столичного бизнеса, но и небольших региональных компаний. Однако обучение не всегда приводит к повышению эффективности работы. Что нужно делать руководству, чтобы деньги, вложенные в обучение, не были потрачены напрасно и чтобы обученные сотрудники применяли полученные знания на пользу компании?

Выбирайте актуальные темы учебных курсов

Пользу компании принесет только решение существующей проблемы. Проще всего компаниям, которые регулярно проводят аудит ключевых бизнес-процессов – у них перечень актуальных проблем всегда под рукой. Если такой практики нет, то стоит провести аудит продаж или клиентского сервиса, основного производственного процесса или снабжения, системы планирования или контроля. Важно вычислить причины самых частых сбоев и отклонений от нормального выполнения работ. И если причиной сбоев является отсутствие у сотрудников нужных знаний или навыков, тема обучения очевидна.

Другая цель обучения – освоение новых возможностей. Например, если клиенты заинтересованы в новой услуге, но имеющихся компетенций не хватает. Но нужно посчитать, что выгоднее: нанять готовых специалистов или обучить существующих. Чаще всего оказывается, что обучить свои кадры будет быстрее и дешевле.