Корпорации все чаще посылают менеджеров учиться agile

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Алексей Таранин

Сергей Дмитриев, сооснователь тренинговой компании Unusual Concepts, вспоминает, что первые тренинги по методам гибкого управления agile он пытался начать в России еще в 2007 г., но спроса почти не было. Вторую попытку он предпринял в 2010 г., после того как получил международный сертификат Scrum Alliance. Он надеялся, что этот сертификат поможет привлечь клиентов. И нашел учеников, в основном энтузиастов из IT-отрасли. С 2012 г. обучением по системе agile заинтересовались крупные российские компании и число учеников выросло примерно до 1500 человек в год.

По методике управления гибкими проектными командами agile вся работа разбивается на отдельные этапы (спринты), под эти части формируются гибкие проектные команды, каждой команде ставят задачу так называемые владельцы продукта, а следят за процессом scrum-мастера, никаких директив сверху командам не поступает. По словам управляющего партнера «Экопси консалтинга» Марка Розина, система agile позволяет компании значительно увеличить скорость выпуска продукта и быстро вносить изменения в продукт по требованию клиента. Даже госкорпорации хотят научить отдельные подразделения работать в стиле аgilе, объясняет эксперт. По оценке Unusual Concepts, к 2020 г. в России рынок услуг обучения agile достигнет $20 млн.

Сами не справятся

Альфа-банк недавно решил изменить модель управления в двух подразделениях, рассказывает директор по процессам банка Александр Полянский, в каких, он не раскрывает. И для реформ Альфа-банк купил у Unusual Concepts учебные курсы для владельцев продуктов, scrum-мастеров и членов проектных команд. Обучение проходили все, от топ-менеджеров до рядовых работников, по словам Полянского.