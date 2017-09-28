Как уволить нежелающего уходить сотрудника

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Большинство увольнений происходит мирно и по инициативе работника. Но ситуация может быть и иной: сотрудник не готов расставаться, тогда это вынуждена сделать компания. Здесь у HR возникают трудности, и далеко не все работодатели знают о своих возможностях.

Статья 22 Трудового кодекса дает бизнесу право заключать, изменять и расторгать договоры с сотрудниками. Закон предлагает работодателям несколько вариантов действий. Причины расставания могут быть разными, они детально описаны в ст. 71 и 81 ТК. Для понимания их можно разделить на две категории, условно названные «виновные» и «невиновные» действия сотрудника. К первым относятся неисполнение должностных обязанностей, появление на работе в состоянии опьянения, прогул и т. д. Ко вторым – например, ликвидация компании, сокращение штата, смена генерального директора.

Речь идет о выборе: увольняться по инициативе работодателя или расторгать договор по соглашению сторон. Первый способ вряд ли будет позитивным для карьерных перспектив человека. Но эксперты BLS не видели компании, которая настойчиво хотела бы использовать именно его: все хотят достигнуть соглашения сторон. Увольнение зависит от двух факторов: объективные причины для расставания и желание сотрудника понять их. Понимают отнюдь не все.