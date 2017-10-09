Как мотивировать программистов на создание инноваций?

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Всем нужны талантливые люди, а в техиндустрии конкуренция за таланты особенно жесткая. Не секрет, что для привлечения и удержания талантов компании используют дополнительные привилегии и блага. В большей или меньшей степени они похожи – это может быть бесплатное питание, длинные отпуска, свободный рабочий график, компенсации и бонусы, причудливые интерьеры в офисах и развлечения, ограничиваемые только размером, доходностью и политикой компании.

Все это призвано сделать сотрудников счастливыми и продуктивными. И действительно: мы проводим большую часть дня на работе и хорошему специалисту надо дать возможность концентрироваться на том, что он делает. Может быть, правило Google, что расстояние от любого места в офисе до кухни не должно превышать 30 м, – это некоторое преувеличение, но нет ничего плохого в том, чтобы накормить сотрудников, сделать комфортным их рабочее место и подумать за них о других базовых вещах. Поэтому инвестиции в дополнительные удобства в том объеме, в котором они позволяют людям реализоваться, нужны.

Однако часто работодатели приоритизируют такие компенсации, строя золотые клетки для ценных сотрудников – и в какой-то степени для самих себя. Объясню: IT-отрасль всегда отличалась от любого другого бизнеса своей динамикой. Изменения здесь происходят очень быстро. Хорошие разработчики всегда востребованы. Но основную задачу IT-компании – сохранить уровень инноваций – невозможно реализовать с неправильно мотивированной командой, которая просто отбывает рабочий день, сидя в почетном запасе. Я допускаю, что не у всех программистов должен быть постоянно работающий инновационный моторчик или генетическая предрасположенность совершать какие-то неординарные вещи, – и это нормально. В небольших компаниях всегда есть энтузиасты с таким моторчиком, есть возможность с ними общаться – это стимулирует к созданию исключительных вещей, дает возможность видеть реальные деньги от сделанного проекта. Такая динамика вызывает у команды ощущение собственной эффективности и не требует дополнительных удерживающих факторов, там редко встретишь инертных специалистов с выученной беспомощностью. Но по мере того как корпорация растет и теряет дух стартапа, число людей, не очень мотивированных к созданию неординарных проектов или просто не имеющих возможности это делать в рамках компании, становится все больше.