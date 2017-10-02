Как разбудить инициативу сотрудников

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Организационная структура компании зависит от стратегии ее развития, целей и специфики работы. Но любой собственник или руководитель стремится к одному – повысить эффективность предприятия и укрепить его положение на рынке.

Два года назад мы перекроили систему управления компанией из-за смены бизнес-стратегии. Со дня основания мы работали по линейной системе управления. Потом был длительный период проектной модели управления, которая характерна для большинства девелоперов и предполагает наличие команды под каждый реализуемый проект. Эта модель была рациональна, пока мы занимались строительством исключительно элитного жилья и жилья бизнес-класса.

В 2015 г. мы занялись строительством объектов комфорт-класса. Прибыльность в этом сегменте ниже, и нам пришлось оптимизировать издержки компании для снижения себестоимости строительства, повысить контроль в бизнес-процессах внутри компании и снизить репутационные риски, связанные с возможным размыванием четкого позиционирования бренда при резком увеличении объемов строительства.

Нам стало невыгодно содержать дорогостоящие проектные команды. Для начала мы решили избавиться от дублирования функций сотрудников, которое возникло при старой модели управления. Матричную модель управления мы выбрали, поскольку она сочетает в себе два типа разделения обязанностей: по функциям и по проектам. В компании работает 267 человек. Преобразования коснулись всех департаментов. Например, раньше в проектной группе всегда был специалист, отвечающий за финансы. Но у нас есть финансовый отдел, который курирует все денежные потоки в компании. Матричная структура позволила нам избавиться от дублирования таких задач.