Как мотивировать сотрудников на выполнение скучных задач

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Идея догнать главного конкурента находила отклик у каждого сотрудника, и это оказалось достаточной мотивацией, чтобы все разработчики Firefox включились в работу Albert Gea / Reuters

Разработчик браузера Firefox – компания Mozilla в прошлом году задумалась над тем, как улучшить процесс исправления ошибок в программном коде. Устранение дефектов, замедляющих или затрудняющих работу браузера, казалось программистам скучной задачей по сравнению с более захватывающей работой над новыми функциями. Раньше в компании не было системного подхода к исправлению дефектов, из-за которых медленно загружались изображения или браузер зависал при попытке пользователя передать информацию на сайт. Исправление таких ошибок просто входило в список обязанностей отдельных команд разработчиков. Такая работа обычно предполагает переписывание небольших частей программного кода. Но у команд разработчиков есть другие, более важные задачи, и на исправление дефектов иногда требовалось слишком много времени. Еще важнее то, что разработчики часто слишком сосредоточивались на сбоях, оказывавших минимальное влияние на работу браузера, а не на тех, что представляли собой серьезную проблему для всех его пользователей, например на скорости открытия новых вкладок, рассказывает Навид Ихсанулла, старший менеджер по разработке, руководивший реформой в Mozilla.