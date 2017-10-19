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Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Cоветы юриста: Какие ошибки делают компании, когда нанимают бывших госслужащих

Какие ошибки допускают компании при приеме на работу бывших госслужащих

Штраф за неправильный прием может составить до 500 000 рублей
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS

Любая частная компания уверена: ее не коснется закон «О противодействии коррупции». Принимая на работу сотрудника, менеджеры по персоналу опираются на Трудовой кодекс (ТК) и не задумываются о возможном нарушении антикоррупционных требований. А такое может произойти. Недавно наш клиент получил запрос из прокуратуры. Причина обращения – компания не сообщила о принятии на работу бывшего государственного служащего. И это очень серьезное нарушение.

Статья 64.1 ТК гласит, что при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим компания обязана в течение 10 дней известить об этом бывшего работодателя (государственную организацию). Это должно быть официальное уведомление на бланке организации с печатью и подписью руководителя. В документе необходимо указать все детали: от фамилии до круга обязанностей и номера приказа о приеме на работу. Такие условия диктует постановление правительства от 21.01.2015 № 29. Даже, например, отсутствие даты рождения может считаться нарушением. Вряд ли за эти 10 дней вы успеете получить ответное письмо об ошибке и отправить исправленную версию. В итоге маленькая оплошность грозит серьезным наказанием: административным штрафом за несоблюдение порядка предоставления информации – для должностного лица составляет до 50 000 руб., для компании – до 500 000 руб.

Прокуратура может попросить приказ о назначении сотрудника, ответственного за соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Закон не обязывает издавать такой документ, и цель правоохранителей – выяснить имя сотрудника, на которого по необходимости в дальнейшем выписывать штраф. Оставлять должностную ответственность на директоре или переложить ее приказом на другого работника – выбирать самой компании.

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