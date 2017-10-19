Какие ошибки допускают компании при приеме на работу бывших госслужащих
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Любая частная компания уверена: ее не коснется закон «О противодействии коррупции». Принимая на работу сотрудника, менеджеры по персоналу опираются на Трудовой кодекс (ТК) и не задумываются о возможном нарушении антикоррупционных требований. А такое может произойти. Недавно наш клиент получил запрос из прокуратуры. Причина обращения – компания не сообщила о принятии на работу бывшего государственного служащего. И это очень серьезное нарушение.
Статья 64.1 ТК гласит, что при заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим компания обязана в течение 10 дней известить об этом бывшего работодателя (государственную организацию). Это должно быть официальное уведомление на бланке организации с печатью и подписью руководителя. В документе необходимо указать все детали: от фамилии до круга обязанностей и номера приказа о приеме на работу. Такие условия диктует постановление правительства от 21.01.2015 № 29. Даже, например, отсутствие даты рождения может считаться нарушением. Вряд ли за эти 10 дней вы успеете получить ответное письмо об ошибке и отправить исправленную версию. В итоге маленькая оплошность грозит серьезным наказанием: административным штрафом за несоблюдение порядка предоставления информации – для должностного лица составляет до 50 000 руб., для компании – до 500 000 руб.
Прокуратура может попросить приказ о назначении сотрудника, ответственного за соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Закон не обязывает издавать такой документ, и цель правоохранителей – выяснить имя сотрудника, на которого по необходимости в дальнейшем выписывать штраф. Оставлять должностную ответственность на директоре или переложить ее приказом на другого работника – выбирать самой компании.
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