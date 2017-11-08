Как избежать потерь при увольнении гендиректора
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Конфликты между собственником и генеральным директором не редкость в бизнесе. Причины разные: неудовлетворенность показателями компании, обиды, разные взгляды на развитие, хищения топ-менеджмента и т. д. Если конфликт не удается разрешить, увольнение директора неизбежно. И тут у владельцев возникают серьезные проблемы. Топ-менеджер может оспорить увольнение в суде, отказаться передать важные документы или, воспользовавшись переходным периодом, вывести активы. Как собственнику этого избежать?
Судебный спор
На гендиректора распространяются нормы не только корпоративного законодательства, но и трудового права. У руководителя, как у наемного работника, есть права и гарантии. Так, увольнять директора во время его болезни или отпуска запрещено. Если на должности топ-менеджера женщина, ее запрещено увольнять в период беременности. Суды признают такие увольнения незаконными.
Поэтому владельцу бизнеса следует заранее предусмотреть дополнительные основания для прекращения трудового договора с директором, это позволяет статья 278 Трудового кодекса. Главное – чтобы эти основания не противоречили закону. Собственник вправе не объяснять причины увольнения. Можно, например, указать в качестве мотива увольнения личный конфликт гендиректора с одним из собственников. Этот мотив прост и понятен для суда.
Директор имеет право оспорить увольнение в суде, сославшись на злоупотребление владельцем правом или на дискриминацию. Если дело дошло до этого, владельцу следует оценить обоснованность претензий и постараться найти компромисс. Ведь в случае проигрыша владельцу придется восстановить менеджера на работе, выплатить зарплату за время прогула и возместить моральный ущерб. Эти выплаты надо оценить и предложить недовольному директору компенсацию для мирного урегулирования конфликта.
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