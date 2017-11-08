Рекомендации, из-за которых кандидат никогда не получит работу
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Менеджеры по персоналу принципиально не верят в рекомендательные письма, которые искатели работы приносят на бумаге, с подписью и печатью. Потому что прекрасно знают, как они делаются. Чаще всего человек приходит к своему руководителю и говорит, что ему нужно рекомендательное письмо. На что начальство отвечает: «Мне некогда, напиши сам, что хочешь, я подпишу». Однако менеджеры по подбору персонала очень интересуются рекомендациями – от ваших бывших коллег, начальников, партнеров или известных в отрасли экспертов. Как кандидату правильно подготовиться к сбору рекомендаций:
В вашем резюме обязательно должно быть указано 5–7 людей, с которыми вы работали в разных компаниях, с адресами электронной почты, телефонами, именами и названиями должностей. Другой вариант – контакты людей, которые известны на рынке и которые могут дать о вас положительные отзывы.
Если вы размещаете резюме в открытом доступе на сайтах поиска работы, указывайте имя, фамилию и должность человека, который будет вас рекомендовать, но никогда не оставляйте в открытом доступе телефоны и другие контактные данные этих людей. Просто пишите «контакты по требованию». Указать контакты можно только в том случае, если вы высылаете резюме в компанию напрямую.
Если вы сейчас работаете, но втайне от нынешнего работодателя ищете новое место, вам вряд ли в качестве рекомендующих стоит указывать сотрудников, которые сейчас трудятся в вашей компании, чтобы не светить текущую компанию и факт поиска работы. Кого же указывать? Либо ваших клиентов, либо партнеров, либо известных людей с рынка, которые могут вас рекомендовать.
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