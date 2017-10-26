Когда увольнение – лучший способ сделать карьеру

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Распространенная ситуация: вы работаете в компании много лет, а потом узнаете, что компания предложила новому сотруднику, нанятому на ту же должность, что и у вас, зарплату в 1,5 раза выше, чем получаете вы, – после стольких лет работы в компании. Вам надо реагировать. Мы уже обсуждали, что делать, если вы все-таки хотите остаться в компании, но при этом добиться прибавки к зарплате. Но часто этот способ оказывается сложным и длительным – намного проще выбрать альтернативный путь.

В корпоративном мире действуют свои законы развития карьеры и увеличения дохода. Один из них: хочешь получить повышение у себя на работе – найди новую работу в другой компании и договорись там о лучших условиях. Казалось бы, это противоречит логике. Сотрудник проработал в компании 5–10 лет; он знает все тонкости ее бизнеса, связан с компанией профессионально и эмоционально. Казалось бы, компания должна ценить такого сотрудника и делать все, чтобы его удержать. Но на практике все часто бывает ровно наоборот. Тут две причины.

Большинство сотрудников в глубине души продолжают верить, что их продвижение и рост дохода зависят в первую очередь от качественной работы. Это заблуждение! Для продвижения по службе и роста заработков нужна отдельная программа действий, направленная на достижение этой цели. И если через 5–10 лет работы в компании сотрудник получает зарплату в 1,5 раза ниже среднерыночной, это показывает, что он все это время просто качественно и ответственно выполнял работу – и эта рутина съела его карьерные и финансовые амбиции.