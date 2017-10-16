Что делать опытным сотрудникам, если им платят меньше, чем новичкам

Они не хотят продолжать работать на прежних условиях, но и уходить из компании тоже не хотят. Но есть третий путь

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Cоветы менеджера: Что предпринять опытным сотрудникам, если им платят меньше, чем новичкам

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Вы работаете в компании семь лет. И вот компания наняла еще одного сотрудника на ту же должность, что и у вас, – но вы узнали, что ему предложили зарплату в 1,5 раза выше, чем сейчас получаете вы – после стольких лет работы в компании. И вы оказываетесь перед выбором: либо продолжить работать в компании на тех же условиях, либо найти более высокооплачиваемую работу на другом предприятии, либо не уходить из компании, но добиться прибавки к зарплате.

Проблема в том, что эту прибавку надо убедительно обосновать, а ссылаться на факт, что новому сотруднику платят больше, не самый удачный аргумент. Вам нужно подготовить персональный бизнес-кейс, объясняющий, почему работодатель должен увеличить вам зарплату. На это потребуется немало времени и усилий. Что же надо сделать?

Увеличьте свою ценность для компании. Вы можете предложить новые идеи для бизнеса и взяться за их воплощение. Или найти более амбициозные задачи, имеющие высокую важность для компании. Или взять на себя ответственность за дополнительный участок работы. Или улучшить результаты на нынешнем участке, например увеличить продажи, привлечь новых клиентов, сократить издержки.

Увеличьте свою ценность для начальника. Решение о вашем продвижении и увеличении жалованья находится в руках вашего начальника, поэтому необходимо найти подход и к нему. Попробуйте взять на себя задачи, которые наиболее важны именно для вашего босса и влияют на его собственный бонус и карьерные перспективы. Или задачи, которыми он явно тяготится и которые был бы рад переложить на других.