Как воспользоваться небывалым ростом вакансий этой осенью

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Алексей Таранин

Вакансий на российском рынке труда стало заметно больше – этой осенью за каждое рабочее место конкурируют пять человек, а еще весной за него боролись восемь кандидатов, подсчитало кадровое агентство «Юнити». Прирост вакансий в базе рекрутеров в сентябре – октябре составил 15–20% в сравнении с летом (в прошлом году сезонный рост был 3–7%). Компании поняли, что ждать бурного экономического роста не стоит, и начали наем на позиции, который долго откладывали, поясняет Оксана Морсина, управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert. Однако работодатели предлагают оклады на 20–30% меньше, чем два года назад, знает руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская. А бонусную часть обещают больше. Но KPI у многих специалистов стали столь сложными и порой невыполнимыми, что получить обещанные бонусы нереально, рассказывает она.

Активная осень 413154 вакансии, по данным HeadHunter, сейчас открыты в России, тогда как в октябре 2016 г. этот показатель составлял 360 329

Рынок труда активизировался еще летом, чего не наблюдалось в 2016 г., замечает Владимирская. По ее словам, многие компании заменяют директоров по маркетингу, коммерческих и финансовых директоров, менеджеров по связям с госструктурами и общественностью. Сейчас плохо продаются любые товары и услуги и многие ищут специалистов-волшебников, которые наладят продажи, говорит Владимирская. На портале HeadHanter вакансий для менеджеров по продажам в этом сентябре было 20 704 по сравнению с 16 563 за тот же период прошлого года.

Требуется герой

Вакансий для управленцев этой осенью стало на 40% больше, чем осенью прошлого года, знает Морсина. Но от кандидатов, даже менеджеров среднего звена, теперь многие ждут качеств супергероев: выросли требования к скорости принятия решений, умению подстраиваться под обстоятельства, мыслить стратегически, доводить начатое до конца, поясняет она. Во всех сферах и профессиях от кандидатов ждут аналитических и цифровых навыков, отмечает Владимирская. А вот специалисты с MBA мало кому нужны – слишком оторваны от жизни, а зарплату хотят выше рынка, говорит она.