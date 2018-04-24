Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4554 от 24.04.2018 под заголовком: Как управлять малыми проектами

Как правильно управлять малыми проектами

И почему методы управления крупными проектами не годятся
Сергей Соколов, партнер McKinsey & Company
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Сейчас на многих рынках предложение превышает спрос, и в условиях избытка мощностей нужно снижать себестоимость и повышать операционную эффективность. Здесь помогут небольшие и средние проекты – по замене устаревшего оборудования и инфраструктуры, внедрению энергосберегающих технологий и т. д. Например, сейчас до 70% капиталовложений у лидеров горно-металлургической отрасли приходится именно на такие проекты в $2–20 млн.

Однако в России по-прежнему в приоритете крупные проекты, небольшие же проекты управляются по остаточному принципу. Типовые проблемы: затраты недооцениваются, график работ слишком оптимистичен, показатели отслеживаются небрежно, а производительность строительных работ низкая. Часто несколько небольших проектов объединяют в один, что позволяет выживать нерентабельным проектам. Руководители компаний часто признают, что все внимание корпоративного центра сосредоточено на крупных инвестпроектах, а на детальное обсуждение десятков небольших проектов нет времени. Компании часто пренебрегают стресс-тестированием и критическим анализом целей малых проектов, что затрудняет своевременную диагностику состояния проектов и выбор методов «лечения». В итоге многие небольшие, но перспективные проекты в горной металлургии не дают должных результатов.

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Комментарии  ()
di.fedorchenko
03:32 24.04.2018
Статья как в анекдоте про пастуха и консультанта :) автору следовало бы поделиться конкреикой и примерами, а сейчас статья выглядит как реклама Маккинзи, которую мы и так уважаем
00
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