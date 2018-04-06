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Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Освобождение от офиса

Чем полезна малому бизнесу регистрация без офиса

Открывать компании можно будет по адресам почтовых отделений
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Минэкономразвития предлагает послабление для малого и среднего бизнеса. Оно разрабатывает законопроект, который разрешит предпринимателям открывать новые компании, не имея офиса. В качестве адреса они смогут указывать ближайшее почтовое отделение. Туда будут приходить письма от госорганов. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас многие предприниматели, особенно основатели IT-стартапов, вынуждены арендовать помещения, хотя офисы им не нужны и не по карману. «Ведомости» выясняли, облегчит ли новая инициатива жизнь малому бизнесу.

«Мы с партнером два месяца бегали по Москве, смотрели офисы и приходили в ужас: большинство доступных по цене помещений в аварийном состоянии. Там невозможно было находиться, не то что работать», – вспоминает Артем Климов, гендиректор онлайнового агрегатора страховок Prosto.Insure. Компаньоны сняли 20 кв. м в центре города за 30 000 руб. в месяц. По словам Климова, просторных помещений в бизнес-центрах много, а вот найти угол для 2–3 сотрудников практически невозможно. Арендодатели вообще не хотят иметь дел с малым бизнесом, за услугу регистрации юридического адреса требуют дополнительных денег, уверяет он.

Офис в центре Москвы нужен, прежде всего, для престижа, говорит гендиректор компании «Чайные пилигримы» – производителя чая LaosTea Александр Жиряков. LaosTea арендует офис в 42 кв. м у метро за 120 000 руб. в месяц, а также небольшой склад за 15 000 руб. в месяц. По его оценкам, сейчас можно найти неплохое помещение в 30–40 кв. м за 60 000–80 000 руб. за пару недель.

Начинающим предпринимателям вообще не нужен офис, они обычно работают из дома и нанимают внештатных сотрудников. Большинство покупают фиктивный юридический адрес в помещении, где уже прописано несколько десятков юрлиц, говорит Александр Толкач, гендиректор компании – разработчика симуляционных игр СT Influence Games. Он рассказывает, что сам поступил именно так, когда открывал ООО в 2014 г. Стоимость услуги – 12 000–14 000 руб. в год, говорит Толкач.

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