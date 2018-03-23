Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Собрать по мелочи

Как малому бизнесу получить ссуду, но не в банке

И какие недостатки есть у краудфандинга
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За последние несколько лет более 350 банков ушло с рынка и предприниматели вынуждены искать иные законные источники финансирования, рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов. А новый законопроект регулирует не очень ясный статус розничного финансирования – краудфандинга. В законопроекте объединены разные модели альтернативных инвестиций, объясняет представитель краудфандинговой площадки Planeta.ru: краудфандинг (когда инвесторы дают денег на проект, а предприниматель через некоторое время вознаграждает их собственной продукцией, фактически инвесторы делают предзаказ продукта с предоплатой и отложенной поставкой) и краудлендинг (займы, которые дает пул розничных инвесторов).

Опрошенные «Ведомостями» предприниматели считают «народные деньги» полезным инструментом, но с оговорками.

Две модели

Малому бизнесу банки часто отказывают в ссудах либо требуют значительного обеспечения, превосходящего сумму займа, а на краудлендинговых платформах выдача займа малому и среднему бизнесу занимает около суток и процент отказов мал, говорит Мария Докшина, исполнительный директор краудфандинговой платформы Boomstarter.ru. Малое предприятие проходит скоринг и в результате чаще всего получает заем, рассказывает сооснователь краудлендинговой площадки Fundico Иван Белый. На одну заявку откликается в среднем по 7–8 человек со средним чеком 100 000 руб. Между инвестором и владельцем бизнеса заключается обычный договор займа с электронной подписью. Компании собирают нужную сумму в среднем за шесть дней. По словам Белого, средняя ставка составляет 25%, максимальная – 37%.

Краудлендинговая площадка Penenza в 2017 г. выдала займов на 9 млрд руб., из них 4 млрд – малому и среднему бизнесу, которому отказали в банке, рассказал гендиректор Дмитрий Пангин. Ставка кредитования – 3,5% годовых, средняя сумма ссуды – 1 млн руб., но Penenza работает только с тендерными займами, т. е. каждая заявка заемщика на кредитование привязана к конкретной госзакупке, отмечает Пангин.

Скрытые расходы

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