Предпринимательство
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Универсальный рюкзак

Как геодезист из Хабаровска сделал бизнес на рюкзаках

Он придумал рюкзак, с которым можно и колесить по тайге, и ходить на деловые переговоры
Павел Осипов полгода экспериментировал на маминой швейной машинке, чтобы получился правильный рюкзак
Павел Осипов полгода экспериментировал на маминой швейной машинке, чтобы получился правильный рюкзак
Личный архив

Габаровчанин Павел Осипов работал инженером технической поддержки в компании «Геотехнологии», поставщике геодезического оборудования. Осипову приходилось то бродить по тайге, то ездить на встречи с клиентами. И ему всегда хотелось иметь прочный и удобный рюкзак, который хорошо бы смотрелся и со спецовкой, и с деловым костюмом. Подходящие модели американского и европейского производства дорого стоили, по 12 000–15 000 руб. И в начале 2015 г. Осипов попытался сшить рюкзак сам, хотя шить вообще не умел. Он полгода экспериментировал на маминой машинке, по 10 раз переделывая молнии, карманы и лямки. Заодно Осипов сшил сумку для спортивной одежды с непроницаемым отсеком для кроссовок.

Готовый рюкзак Осипов показал знакомым, они сказали, что сами купили бы такой рюкзак за 3000–3500 руб. Осипов решил попробовать шить рюкзаки и сумки на продажу. В компаньоны он позвал Дарью Бусеву, с которой познакомился в соцсетях в группе активистов, выступающих за улучшение дорог в Хабаровске. Но нужны были деньги.

С миру по нитке

Осипов знал, что на краудфандинговой площадке Boomstarter любой желающий мог создать страничку и объявить о сборе средств на свой проект. Компаньоны придумали для проекта название – Neovima, сняли на айфон ролик с рекламой сумки NeoSlim и рюкзака NeoBackpack, выложили его на Boomstarter и объявили, что ищут 130 000 руб. на производство «городского рюкзака за разумные деньги». Спонсорам предлагали вознаграждение – скидку в 15–33% на покупку сумки или рюкзака и бесплатную доставку. За 40 дней 150 спонсоров перечислили Осипову и Бусевой 525 000 руб. На руки предприниматели получили около 400 000 руб., заплатив 13% НДФЛ и по 5% – комиссии за услуги краудфандинговой площадки и перевод средств.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике