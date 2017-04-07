Как геодезист из Хабаровска сделал бизнес на рюкзаках

Габаровчанин Павел Осипов работал инженером технической поддержки в компании «Геотехнологии», поставщике геодезического оборудования. Осипову приходилось то бродить по тайге, то ездить на встречи с клиентами. И ему всегда хотелось иметь прочный и удобный рюкзак, который хорошо бы смотрелся и со спецовкой, и с деловым костюмом. Подходящие модели американского и европейского производства дорого стоили, по 12 000–15 000 руб. И в начале 2015 г. Осипов попытался сшить рюкзак сам, хотя шить вообще не умел. Он полгода экспериментировал на маминой машинке, по 10 раз переделывая молнии, карманы и лямки. Заодно Осипов сшил сумку для спортивной одежды с непроницаемым отсеком для кроссовок.

Готовый рюкзак Осипов показал знакомым, они сказали, что сами купили бы такой рюкзак за 3000–3500 руб. Осипов решил попробовать шить рюкзаки и сумки на продажу. В компаньоны он позвал Дарью Бусеву, с которой познакомился в соцсетях в группе активистов, выступающих за улучшение дорог в Хабаровске. Но нужны были деньги.

С миру по нитке

Осипов знал, что на краудфандинговой площадке Boomstarter любой желающий мог создать страничку и объявить о сборе средств на свой проект. Компаньоны придумали для проекта название – Neovima, сняли на айфон ролик с рекламой сумки NeoSlim и рюкзака NeoBackpack, выложили его на Boomstarter и объявили, что ищут 130 000 руб. на производство «городского рюкзака за разумные деньги». Спонсорам предлагали вознаграждение – скидку в 15–33% на покупку сумки или рюкзака и бесплатную доставку. За 40 дней 150 спонсоров перечислили Осипову и Бусевой 525 000 руб. На руки предприниматели получили около 400 000 руб., заплатив 13% НДФЛ и по 5% – комиссии за услуги краудфандинговой площадки и перевод средств.