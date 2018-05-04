Как дача взятки разрушает бизнес

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В апреле президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки к ст. 19.28 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), освобождающие от штрафов компании, которые помогают правоохранительным органам выявлять взяточников среди чиновников. Однако бизнес страдает как от коррумпированных чиновников, так и от своих же менеджеров, пытающихся решить проблемы с государством с помощью взяток.

Обыкновение сотрудников давать взятки даже может привести к разорению компании. Штрафы предприятиям за дачу взятки могут составлять от 1 млн до 100 млн руб. в зависимости от суммы взятки. А если собственник или наемный руководитель признаны соучастниками взяткодателя (например, как посредники или как подстрекатели), им грозит уголовная ответственность, наказание до семи лет лишения свободы. Кроме того, согласно федеральным законам юридическое лицо, признанное виновным в даче взяток, отстраняется от участия в государственных тендерах и государственных заказах. Для малого и среднего бизнеса, основными клиентами которого являются государственные структуры, это равносильно смерти.