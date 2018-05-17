Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4568 от 17.05.2018 под заголовком: Пять примеров управления талантами

Пять практических примеров управления талантами

Как управление талантами помогло решить неразрешимые кадровые проблемы
Вячеслав Солопов, директор по консалтингу «Консист бизнес групп»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Суть концепции управления талантами в том, что надо выращивать экспертов и менеджеров в своей компании – это выгоднее, чем нанимать их с рынка труда. Вот пять практических примеров управления талантами на российских предприятиях.

 Агропромышленная корпорация столкнулась с дефицитом кадров в регионах: специалисты корпорации, работавшие в крупных городах, не хотели ехать в сельскую местность – особенно на Дальний Восток. Корпорация стала отправлять столичных специалистов по очереди в месячные командировки на региональные площадки. Однако это не решало проблему. И четыре года назад компания начала программу управления талантами. Основной ее принцип – гарантировать сотруднику длительную занятость и карьерный рост в компании. Второй принцип: ни один специалист и менеджер не продвинется по службе, если не проработает на провинциальных площадках год или более. Третий: все кадровые решения принимаются строго по результатам выполнения годовых планов эффективности. Концепция «работы на всю жизнь» привлекла выпускников местных вузов, а столичные специалисты стали считать работу в регионах необходимым этапом карьеры. За четыре года заполняемость вакансий сотрудниками, подготовленными в компании, выросла с 22 почти до 40%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике