Как сделать кадровые документы цифровыми

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При приеме на работу одного сотрудника российской компании нужно оформить около 10 документов, а иногда и больше. А когда он уже принят, ежегодно появляются еще десятки, а то и сотни документов – дополнительные соглашения к трудовому договору, приказы, графики, табели, расчетные листки, журналы, акты и многое другое. Своевременно и правильно оформить эту кипу бумаг непросто. А если на документах нужна подпись представителя компании, а иногда и подпись работника? А если в компании несколько тысяч работников? А если трудятся они не на одном заводе, а во многих городах России и за рубежом?

Выход из положения – оформление документов в электронном виде. Так проще и быстрее получать необходимые подписи, контролировать статус подписания и находить нужный документ. Тем не менее 99% компаний оформляют документы на бумаге.