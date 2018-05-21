Как сделать кадровые документы цифровыми
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
При приеме на работу одного сотрудника российской компании нужно оформить около 10 документов, а иногда и больше. А когда он уже принят, ежегодно появляются еще десятки, а то и сотни документов – дополнительные соглашения к трудовому договору, приказы, графики, табели, расчетные листки, журналы, акты и многое другое. Своевременно и правильно оформить эту кипу бумаг непросто. А если на документах нужна подпись представителя компании, а иногда и подпись работника? А если в компании несколько тысяч работников? А если трудятся они не на одном заводе, а во многих городах России и за рубежом?
Выход из положения – оформление документов в электронном виде. Так проще и быстрее получать необходимые подписи, контролировать статус подписания и находить нужный документ. Тем не менее 99% компаний оформляют документы на бумаге.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}