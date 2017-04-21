Менеджмент
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Поменять трудовую книжку

Какая польза от трудовой электронной книжки

Дискуссия на эту тему вновь возникла после недавнего заявления Германа Грефа
Бумажные трудовые книжки скоро уйдут в историю
Бумажные трудовые книжки скоро уйдут в историю
Е. Кузьмина / Ведомости

Чтобы перейти на электронные трудовые книжки, нужно внести изменения в постановление правительства «О трудовых книжках», говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. По закону без электронно-цифровой подписи использовать электронный документооборот нельзя, отмечает она. Но это удовольствие дорогое – одна цифровая подпись обходится работодателю в 300–400 руб. «Иными словами, мы либо должны отказаться от цифровой подписи как от обязательного условия, либо сделать ее дешевле», – считает юрист.

Минкомсвязи хочет отнять у частных компаний право на выдачу электронных подписей
Экспертный совет при правительстве против идеи монополизации выдачи электронной подписи
Это предложение Минкомсвязи

Работодатель и сейчас может не запрашивать трудовую книжку у работника, продолжает Кожемякина. Эту возможность ему дает ст. 49.1 Трудового кодекса (ТК), которая регулирует взаимоотношения нанимателей с сотрудниками, работающими в дистанционном режиме. Но компании этой возможностью не пользуются. «Мы переводили на дистанционную работу сотрудников нескольких десятков компаний, и ни один работодатель не согласился вписать в трудовой договор условие о том, что трудовая книжка не будет предоставлена работником», – рассказывает Кожемякина. По ее словам, бумажная трудовая книжка дисциплинирует подчиненного, по закону работник, увольняющийся по собственному желанию, должен отработать две недели после подачи заявления. Пока книжка лежит у работодателя, работник это условие будет выполнять, но, как только книжка станет виртуальной, он может уйти и не отрабатывая двух недель, говорит Кожемякина.

Электронный документооборот, предусмотренный ст. 49.1 ТК, действительно не получил масcового распространения, соглашается адвокат по трудовым спорам Павел Андреев. По его словам, часто фрилансеры и заказчики предпочитают вообще не заключать трудовые договоры и работают в тени. До сих пор непонятно и то, как можно отрегулировать отношения c работодателями водителей, берущих заказы на сервисах, подобных Uber и Gett Taxi. Эти отношения, говорит Андреев, юристы называют «подобными трудовым».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике