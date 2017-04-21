Какая польза от трудовой электронной книжки

Чтобы перейти на электронные трудовые книжки, нужно внести изменения в постановление правительства «О трудовых книжках», говорит управляющий партнер юрфирмы BLS Елена Кожемякина. По закону без электронно-цифровой подписи использовать электронный документооборот нельзя, отмечает она. Но это удовольствие дорогое – одна цифровая подпись обходится работодателю в 300–400 руб. «Иными словами, мы либо должны отказаться от цифровой подписи как от обязательного условия, либо сделать ее дешевле», – считает юрист.

Работодатель и сейчас может не запрашивать трудовую книжку у работника, продолжает Кожемякина. Эту возможность ему дает ст. 49.1 Трудового кодекса (ТК), которая регулирует взаимоотношения нанимателей с сотрудниками, работающими в дистанционном режиме. Но компании этой возможностью не пользуются. «Мы переводили на дистанционную работу сотрудников нескольких десятков компаний, и ни один работодатель не согласился вписать в трудовой договор условие о том, что трудовая книжка не будет предоставлена работником», – рассказывает Кожемякина. По ее словам, бумажная трудовая книжка дисциплинирует подчиненного, по закону работник, увольняющийся по собственному желанию, должен отработать две недели после подачи заявления. Пока книжка лежит у работодателя, работник это условие будет выполнять, но, как только книжка станет виртуальной, он может уйти и не отрабатывая двух недель, говорит Кожемякина.

Электронный документооборот, предусмотренный ст. 49.1 ТК, действительно не получил масcового распространения, соглашается адвокат по трудовым спорам Павел Андреев. По его словам, часто фрилансеры и заказчики предпочитают вообще не заключать трудовые договоры и работают в тени. До сих пор непонятно и то, как можно отрегулировать отношения c работодателями водителей, берущих заказы на сервисах, подобных Uber и Gett Taxi. Эти отношения, говорит Андреев, юристы называют «подобными трудовым».